Pará tem ocupação de 100% dos leitos clínicos pediátricos para Covid-19

Todos os leitos de UTI destinados à internação de crianças com sintomas graves da covid-19 estão ocupados no Pará, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em boletim divulgado neste domingo (27). O Pará tem cinco leitos exclusivos para a doença e todos estão com pacientes.

Especificamente em Belém, no entanto, a prefeitura municipal informou quew as taxas de ocupação dos leitos aparecem estáveis, apontando 40% dos leitos clínicos e 20% dos leitos de UTI. Os dados foram informados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) na sexta-feira (25).

Números da covid-19 no Pará

Na atualização dos dados da covid-19, neste domingo (27), o boletim da Sespa informa que não foram registrados novos casos nem óbitos nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 291 casos e 1 óbito ocorrido em período superior aos sete dias informados.

Agora, no Pará, são 751.293 casos e 18.079 óbitos. Com relação à disponibilidade de leitos exclusivos para pacientes de covid-19, segundo levantamento da Sespa, de 169 leitos clínicos ofertados, 155 estão disponíveis (ocupação de 8,28%); de 174 leitos de UTI Adulto, 139 encontram-se disponíveis (ocupação de 20.11%); de 10 leitos de UTI Pediátrica, 8 estão disponíveis (ocupação de 20%).

O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível no site da Sespa.