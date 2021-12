Pará tem mais de 11 milhões de doses aplicadas contra covid-19

No combate à covid-19, o Governo do Pará já distribuiu mais de 13 milhões de doses da vacina aos municípios paraenses. Até esta quarta-feira (22), mais de 11 milhões de doses já foram aplicadas, como repassa a gestão estadual. Três projetos são estruturais nesse processo de imunização: a Vacinação Itinerante, que em 13 dias aplicou mais de 7,6 mil doses, e as ações nesse campo da saúde realizadas no TerPaz e na UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua, com mais de 4,8 mil doses aplicadas desde o começo do mês.Após a entrada em vigor do Decreto Estadual 2.044/2021, de 3 de dezembro de 2021, que institui a Política Estadual de Incentivo à vacinação contra a Covid-19, o Pará já alcançou 1.183.781 doses aplicadas, com um aumento de 319.070 aplicações na primeira dose, 784.583 na segunda e 80.128 na terceira.

Na avaliação do secretário de Estado de Saúde Pública, Romulo Rodovalho, "superar a marca de 13 milhões de doses da vacina contra covid distribuídas pelo Pará reflete o empenho do Governo do Estado desde o início da campanha para imunizar o mais rápido possível toda a nossa população", destaca. O titular da Sespa observa que esse processo abrange o transporte das doses e ações para acelerar a imunização especialmente em municípios com menor procura pela vacina.

O município de Capanema será o próximo a receber a equipe da Vacinação Itinerante, nos dias 28 e 29 de dezembro, na Praça Magalhães Barata (travessa Djalma Dutra – Centro), de 8h às 16h. Nos dias 30 e 31 de dezembro, será a vez do município de Salinópolis receber o projeto.

Capacitação

No dia 7 deste mês, a Sespa promoveu mais uma Capacitação em Vacinação para profissionais de saúde, na Escola Técnica do SUS (ETSUS). A iniciativa serviu para o compartilhamento de informações sobre o armazenamento adequado, o manuseio correto de cada tipo de vacina, tempo para uso, contraindicações, entre outras orientações para a equipe multiprofissional que atua na Vacinação Itinerante.

“A capacitação é feita por meio da Vigilância Sanitária e aborda temas teóricos e práticos, para que a equipe tenha suporte para garantir um serviço de qualidade, com segurança, e sempre com um atendimento humanizado", destaca a coordenadora do TerSaúde, Alessandra Amaral.