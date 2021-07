Pará tem 569.350 pessoas infectadas e 15.963 mortes por covid-19

Foram confirmados às 19h deste sábado, 24,, pela Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), os registros de mais dois novos casos de covid-19, além de um óbito cadastrado e que ocorreu nos últimos sete dias. Agora, os números da pandemia somam 569.350 pessoas infectadas e 15.963 mortes pela infecção do novo coronavírus no Pará. Nos dias anteriores a esses sete dias informados, foram subnotificados pelas prefeituras paraenses, 102 casos e quatro óbitos.







Conforme nota da Sespa, são 190 casos suspeitos, 96.335 suspeitas descartadas e um total de 532.923 pacientes curados.







A Sespa também divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 428 ofertados, 250 disponíveis (ocupação de 41.59%); clínicos pediátricos - de 5 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 60%); UTI Adulto - de 354 ofertados, 144 disponíveis (ocupação de 59,32%); UTI Pediátrica - de 9 ofertados, 5 disponíveis (ocupação de 44,44%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 2 disponível (ocupação de 33,33%).















ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 – 24 DE JULHO DE 2021















. Total de casos confirmados















569.350















. Total de óbitos















15.963













. Em análise







190















. Recuperados















532.923











. Descartados







96.335















. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados sábado, 24)















2













. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados sábado, 24)















1















. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados sábado, 24)















102















. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados sábado, 24)











4















FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.