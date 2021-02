Pará tem 355.745 casos e 8.322 óbitos por covid-19

No começo da noite deste domingo (21), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou, em boletim sobre a incidência da covid-19 no Pará, "mais 18 novos casos e 03 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. O órgão informa que em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 599 casos e 41 óbitos ocorridos em dias anteriores. Desse modo, "agora são 355.745 casos e 8.322 óbitos no Pará", como repassa a Sespa.

De acordo com levantamento do Governo Estadual, o Pará registra taxa de letalidade de 2,34%. São 334.356 pacientes recuperados; 554 casos em análise e 59.332 descartados. A média de ocupação de leitos estaduais nas regiões do Pará é de 50,20% de 506 leitos clínicos e de 78,49% de 358 leitos de UTI.

Até o começo da noite de hoje, a disponibilidade de leitos estaduais é de: leitos clínicos - de 521 ofertados, 261 disponíveis (ocupação de 49.9%); clínicos pediátricos - de 15 ofertados, 7 disponíveis (ocupação de 53.33%); UTI Adulto - de 368 ofertados, 78 disponíveis (ocupação de 78.8%); UTI Pediátrica - de 19 ofertados, 12 disponíveis (ocupação de 36.84%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 33.33%)