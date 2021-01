Pará tem 317.876 casos e 7.487 óbitos por covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou nesta sexta-feira (22) "mais 156 novos casos e 05 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou "mais 1.544 casos e 12 óbitos ocorridos em dias anteriores". Assim, o Estado registra 317.876 casos e 7.487 óbitos. O Pará apresenta 296.931 pacientes recuperados, 2.199 casos em análise, 49.721 casos descartados e taxa de letalidade em 2,36%

Com relação à disponibilidade de leitos para pacientes acometidos da doença, o Governo do Estado informou no final da tarde : leitos clínicos - ocupação de 49,66% - de total de 445 disponíveis, 224 disponíveis; leitos clínicos pediátricos - ocupação de 100% - de total de 15 ofertados, não há disponibilidade; UTI Adulto - ocupação de 68,46% - de total de 298 ofertados, 94 disponíveis; UTI Pediátrica - ocupação de 26,32% - de 19 ofertados, 14 disponíveis; UTI Neonatal - ocupação de 66,67% do total de 3 ofertados, 1 disponível.