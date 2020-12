Pará tem 168 novos casos de covid-19, sendo cinco crianças

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) acaba de confirmar mais 168 novos casos e 3 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". Entre os casos confirmados nesta sexta-feira (4) estão cinco crianças: três bebês do sexo masculino com menos de um ano de idade (um em Uruará, um em Belém e um em Altamira) e mais um menino de quatro anos em Santarém e um menino de cinco anos de idade em Belém.

"Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 624 casos e 02 óbitos ocorridos em dias anteriores", acrescenta.

Dese modo, o Pará apresenta agora 74.545 casos e 6.944 óbitos. O Estado tem 491 casos em análise, 38.522 descartados e 256.075 pacientes que se recuperaram da doença. A taxa de letalidade do Pará é de 2.53%.

A disponibilidade de leitos para pacientes com a covid-19 até as 18 horas de hoje envolve: 245 leitos de um total de 414 do tipo clínico (ocupação de 40,82%); 3 leitos de um total de 17 do tipo clínico pediátrico (ocupação de 82,35%); 102 leitos de um total de 222 do tipo UTI Adulto (ocupação de 54,05%); 2 leitos de um total de 3 do tipo UTI Neonatal (ocupação de 33,33%) e 22 leitos do total de 30 do tipo UTI Pediátrica (ocupação de 26,67%).