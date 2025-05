pará registra queda de 19% em alertas de desmatamento em áreas florestais, aponta inpe

O Pará registrou uma redução de 19% nos alertas de desmatamento nos primeiros 25 dias de maio de 2025, segundo dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Estado saiu de 139,58 km² de alertas no mesmo recorte de 2024 para 112,68 km² em 2025 - uma diferença de quase 27 km².

A queda observada reflete os avanços da política ambiental do Governo do Pará, com investimentos contínuos em monitoramento por satélite, atuação integrada com órgãos de fiscalização e incentivo direto a práticas produtivas sustentáveis. O desempenho posiciona o Pará como referência no enfrentamento ao desmatamento e reforça seu protagonismo na preservação da Amazônia. "A redução registrada é um reflexo do compromisso do Estado com a preservação da floresta, com ações não só de comando e controle, mas também com um profundo processo de incentivo à transformação do uso do solo e dos recursos naturais de maneira sustentável. É um sinal objetivo da transformação em curso”, disse o governador Helder Barbalho.

Além da redução expressiva em números absolutos, o governo estadual informou ainda que o Pará também apresentou queda significativa na sua participação relativa no total de alertas da Amazônia Legal no período analisado: de 31% em 2024 para 17% em 2025. O resultado parcial para o mês de maio reforça o compromisso do Pará com o desenvolvimento sustentável e chega em um momento emblemático, a poucos meses da realização da COP30 em Belém, afirmou o executivo estadual. E acrescentou: "O Estado se apresenta ao Brasil e ao mundo com entregas concretas e consistentes no combate ao desmatamento, aliando preservação e conservação ambiental ao desenvolvimento sustentável".