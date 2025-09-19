Pará: Região do Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos em 2025

A Região de Integração de Segurança Pública do Baixo Tocantins (4ª RISP), que abrange 11 municípios do Pará, reduziu em 58% os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2025, em comparação com o mesmo período de 2018. O levantamento foi divulgado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em números absolutos, a região passou de 211 casos de CVLI em 2018 para 89 registros em 2025. A Segup atribui a redução ao fortalecimento das ações integradas de segurança e ao investimento em tecnologia e estrutura.

Redução de homicídios e roubos no Baixo Tocantins

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, os resultados refletem o trabalho conjunto das forças policiais. “Comparando os dados de 2018 e 2025, houve uma forte redução da criminalidade no Baixo Tocantins, com destaque para os CVLI, que caíram 58%. Já os casos de roubo diminuíram em 75% em toda a região”, afirmou.

VEJA MAIS

Entre as ações destacadas estão a instalação de totens de segurança, novas delegacias, quartéis, lanchas e a previsão de entrega da Base Baixo Tocantins, que ficará próxima à região do fundo do capim para reforçar o monitoramento fluvial.

Indicadores de crimes patrimoniais

Os indicadores de crimes contra o patrimônio também apresentaram queda. O número de roubos caiu 75,33% em 2025, na comparação com 2018. Foram:

5.162 registros em 2018

1.469 registros em 2024

1.273 registros em 2025

Já os casos de furtos reduziram 46,40% no período analisado, passando de 6.528 ocorrências em 2018 para 3.499 em 2025.

Investimentos em segurança pública

Para garantir a continuidade da redução da criminalidade, o Governo do Pará segue ampliando os investimentos em segurança pública. Entre as iniciativas recentes estão:

Abaetetuba : duas lanchas de 150HP e 60HP, implantação da Central de Atendimento e Despacho (CAD), além de delegacias especializadas e equipamentos como coletes balísticos e viatura rosa do programa Pró-Mulher Pará.

: duas lanchas de 150HP e 60HP, implantação da Central de Atendimento e Despacho (CAD), além de delegacias especializadas e equipamentos como coletes balísticos e viatura rosa do programa Pró-Mulher Pará. Baião : cinco rádios comunicadores para a Guarda Municipal.

: cinco rádios comunicadores para a Guarda Municipal. Barcarena : instalação da 7ª Delegacia de Polícia Civil e dois totens de segurança.

: instalação da 7ª Delegacia de Polícia Civil e dois totens de segurança. Cametá : entrega da Unidade Integrada de Polícia (UIP), 27 coletes balísticos e rádios comunicadores.

: entrega da Unidade Integrada de Polícia (UIP), 27 coletes balísticos e rádios comunicadores. Limoeiro do Ajuru: uma lancha de 60HP para apoio às operações municipais.

Além disso, Abaetetuba deve receber em breve a 3ª Base Integrada Fluvial de Segurança Pública, reforçando o combate à criminalidade nos rios do Pará e ampliando a proteção à população ribeirinha.