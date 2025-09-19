Pará: Região do Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos em 2025
Dados da Segup mostram redução expressiva nos índices de homicídio, feminicídio e roubos
A Região de Integração de Segurança Pública do Baixo Tocantins (4ª RISP), que abrange 11 municípios do Pará, reduziu em 58% os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2025, em comparação com o mesmo período de 2018. O levantamento foi divulgado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).
Em números absolutos, a região passou de 211 casos de CVLI em 2018 para 89 registros em 2025. A Segup atribui a redução ao fortalecimento das ações integradas de segurança e ao investimento em tecnologia e estrutura.
Redução de homicídios e roubos no Baixo Tocantins
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, os resultados refletem o trabalho conjunto das forças policiais. “Comparando os dados de 2018 e 2025, houve uma forte redução da criminalidade no Baixo Tocantins, com destaque para os CVLI, que caíram 58%. Já os casos de roubo diminuíram em 75% em toda a região”, afirmou.
Entre as ações destacadas estão a instalação de totens de segurança, novas delegacias, quartéis, lanchas e a previsão de entrega da Base Baixo Tocantins, que ficará próxima à região do fundo do capim para reforçar o monitoramento fluvial.
Indicadores de crimes patrimoniais
Os indicadores de crimes contra o patrimônio também apresentaram queda. O número de roubos caiu 75,33% em 2025, na comparação com 2018. Foram:
- 5.162 registros em 2018
- 1.469 registros em 2024
- 1.273 registros em 2025
Já os casos de furtos reduziram 46,40% no período analisado, passando de 6.528 ocorrências em 2018 para 3.499 em 2025.
Investimentos em segurança pública
Para garantir a continuidade da redução da criminalidade, o Governo do Pará segue ampliando os investimentos em segurança pública. Entre as iniciativas recentes estão:
- Abaetetuba: duas lanchas de 150HP e 60HP, implantação da Central de Atendimento e Despacho (CAD), além de delegacias especializadas e equipamentos como coletes balísticos e viatura rosa do programa Pró-Mulher Pará.
- Baião: cinco rádios comunicadores para a Guarda Municipal.
- Barcarena: instalação da 7ª Delegacia de Polícia Civil e dois totens de segurança.
- Cametá: entrega da Unidade Integrada de Polícia (UIP), 27 coletes balísticos e rádios comunicadores.
- Limoeiro do Ajuru: uma lancha de 60HP para apoio às operações municipais.
Além disso, Abaetetuba deve receber em breve a 3ª Base Integrada Fluvial de Segurança Pública, reforçando o combate à criminalidade nos rios do Pará e ampliando a proteção à população ribeirinha.
