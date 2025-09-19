Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará: Região do Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos em 2025

Dados da Segup mostram redução expressiva nos índices de homicídio, feminicídio e roubos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais militares. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Região de Integração de Segurança Pública do Baixo Tocantins (4ª RISP), que abrange 11 municípios do Pará, reduziu em 58% os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2025, em comparação com o mesmo período de 2018. O levantamento foi divulgado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em números absolutos, a região passou de 211 casos de CVLI em 2018 para 89 registros em 2025. A Segup atribui a redução ao fortalecimento das ações integradas de segurança e ao investimento em tecnologia e estrutura.

Redução de homicídios e roubos no Baixo Tocantins

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, os resultados refletem o trabalho conjunto das forças policiais. “Comparando os dados de 2018 e 2025, houve uma forte redução da criminalidade no Baixo Tocantins, com destaque para os CVLI, que caíram 58%. Já os casos de roubo diminuíram em 75% em toda a região”, afirmou.

VEJA MAIS

image CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará
Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro

image Governo do Pará amplia ações de proteção à infância e adolescência
Programa de proteção garante segurança e acompanhamento especializado para jovens em situação de vulnerabilidade no território paraense

Entre as ações destacadas estão a instalação de totens de segurança, novas delegacias, quartéis, lanchas e a previsão de entrega da Base Baixo Tocantins, que ficará próxima à região do fundo do capim para reforçar o monitoramento fluvial.

Indicadores de crimes patrimoniais

Os indicadores de crimes contra o patrimônio também apresentaram queda. O número de roubos caiu 75,33% em 2025, na comparação com 2018. Foram:

  • 5.162 registros em 2018
  • 1.469 registros em 2024
  • 1.273 registros em 2025

Já os casos de furtos reduziram 46,40% no período analisado, passando de 6.528 ocorrências em 2018 para 3.499 em 2025.

Investimentos em segurança pública

Para garantir a continuidade da redução da criminalidade, o Governo do Pará segue ampliando os investimentos em segurança pública. Entre as iniciativas recentes estão:

  • Abaetetuba: duas lanchas de 150HP e 60HP, implantação da Central de Atendimento e Despacho (CAD), além de delegacias especializadas e equipamentos como coletes balísticos e viatura rosa do programa Pró-Mulher Pará.
  • Baião: cinco rádios comunicadores para a Guarda Municipal.
  • Barcarena: instalação da 7ª Delegacia de Polícia Civil e dois totens de segurança.
  • Cametá: entrega da Unidade Integrada de Polícia (UIP), 27 coletes balísticos e rádios comunicadores.
  • Limoeiro do Ajuru: uma lancha de 60HP para apoio às operações municipais.

Além disso, Abaetetuba deve receber em breve a 3ª Base Integrada Fluvial de Segurança Pública, reforçando o combate à criminalidade nos rios do Pará e ampliando a proteção à população ribeirinha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

baixo tocantins

58%

redução

crimes violentos letais
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SEGURANÇA

Pará: Região do Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos em 2025

Dados da Segup mostram redução expressiva nos índices de homicídio, feminicídio e roubos

19.09.25 15h34

PARÁ

Fiscalização apreende 34 toneladas de sucata de vidro com nota fiscal ilegal em Cachoeira do Piriá

A mercadoria foi avaliada em R$ 32.401,80, e a apreensão ocorreu na divisa com o Maranhão

19.09.25 13h47

Conteúdo de Marca

Como funciona o sistema que leva energia a todos os cantos do Pará?

Equatorial explica como ocorre a geração e a distribuição de energia no Brasil e destaca os investimentos realizados para garantir qualidade no fornecimento

19.09.25 10h30

PARÁ

Polícia Militar auxilia parto de emergência e realiza doações para mãe e bebê em Tucuruí

No momento da alta hospitalar, foram entregues cestas básicas, berço, banheira, roupas e outros produtos infantis para a família

18.09.25 18h41

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

INFRAESTRUTURA

Avenida Liberdade: entenda como a via deve mudar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém

As obras da via já atingiram 65% de execução e têm previsão de conclusão para o fim deste semestre

07.09.25 10h30

habilitação

Detran inicia matrícula do CNH Pai D’égua a mães atípicas em mais de 80 municípios

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 23h20

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda