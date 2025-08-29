Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará receberá 27 médicos especialistas por meio de novo programa do Ministério da Saúde

Capanema e Marabá lideram a lista, com quatro médicos cada. Em seguida aparecem Belém e Bragança (3), Castanhal, Tucuruí e Santarém (2 cada), além de São João de Pirabas, também com dois profissionais

O Liberal
fonte

Os profissionais selecionados receberão bolsa-formação de até R$ 20 mil, conforme a vulnerabilidade da região de atuação (Rafael Nascimento/MS)

O estado do Pará será o principal beneficiado da Região Norte na primeira chamada do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. Dos 66 médicos designados para a região, 27 irão atuar em municípios paraenses, com foco em áreas onde há escassez de profissionais especializados. Capanema e Marabá lideram a lista, com quatro médicos cada. Em seguida aparecem Belém e Bragança (3), Castanhal, Tucuruí e Santarém (2 cada), além de São João de Pirabas, também com dois profissionais. Outros municípios contemplados com um médico são Redenção, Altamira, Salinópolis, Itaituba e Jacundá.

O programa selecionou 501 médicos para atuar em 212 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. A medida faz parte de uma estratégia para reforçar o atendimento em áreas remotas e com vulnerabilidade social, especialmente no interior do país. Os profissionais atuarão em especialidades como cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia, com início previsto para setembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, 67% dos médicos selecionados irão reforçar o atendimento no interior do Brasil. Além disso, 25,7% dos profissionais atuarão em áreas classificadas como de alta ou muito alta vulnerabilidade, 20% na região da Amazônia Legal e 9% em áreas de fronteira.

O Agora Tem Especialistas é um edital inédito que, pela primeira vez, seleciona médicos já especializados para atuarem diretamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Os profissionais possuem, em média, 12 anos de experiência e irão compor equipes em 258 hospitais, policlínicas, centros de apoio diagnóstico e outras unidades da rede pública de saúde.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa é uma resposta concreta à carência histórica de especialistas no SUS.

“Precisamos de iniciativas ousadas como o Mais Médicos Especialistas, que vai garantir, pela primeira vez, a atuação de profissionais especialistas no SUS e reduzir o tempo de espera da população por atendimento”, declarou o ministro durante coletiva de imprensa.

Dos médicos selecionados, 131 (26%) atuavam exclusivamente na rede privada e atenderão pela primeira vez pacientes da rede pública. A iniciativa busca reverter a concentração de especialistas no setor privado, atualmente, apenas 10% desses profissionais atuam exclusivamente no SUS, conforme aponta a Demografia Médica de 2025.

A distribuição das vagas levou em conta critérios como o número de especialistas por 100 mil habitantes (a média nacional é de 184), a estrutura da rede pública em cada localidade e a distância média percorrida pelos pacientes para obter atendimento. A cidade de Patos, no sertão da Paraíba, por exemplo, deverá ampliar em 30% sua capacidade de atendimento com a chegada de oito médicos, reduzindo a necessidade de deslocamentos de até 500 km até João Pessoa.

Os profissionais selecionados receberão bolsa-formação de até R$ 20 mil, conforme a vulnerabilidade da região de atuação, e participarão de 16 cursos de capacitação com duração de 12 meses, ministrados por instituições de referência como a Rede Ebserh e o Proadi-SUS.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CONECTIVIDADE

Internet já chega a 46% das escolas de educação básica no Pará, aponta Ministério das Comunicações

Das 9.611 instituições, 4.427 estão atualmente conectadas

29.08.25 15h33

POLÍCIA

Avião com quase meia tonelada de cocaína cai e é apreendido no Pará

PM localizou droga após o pouso forçado em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

29.08.25 11h55

'Agora Paraense'

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

27.08.25 19h07

PARÁ

Fiscalização apreende 12 toneladas de suínos e mais 85 mil kg de soja no Pará

A carga de suínos vivos havia sido comprada por pessoa física cuja empresa está com inscrição estadual suspensa. Já a soja, que seria para exportação, na verdade tinha como destino o mercado interno

27.08.25 17h13

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda