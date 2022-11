Pará recebe novas doses de vacina pediátrica contra covid-19

Uma nova remessa de vacinas contra covid-19 chegaram ao Aeroporto Internacional de Belém, na manhã desta terça-feira (22). Ao todo, foram 51.100 doses do imunizante Coronavac para crianças a partir de 3 anos que serão são distribuídas para os 144 municípios conforme necessidade de cada local. Desde janeiro do ano passado, o Pará já recebeu 19.737.098 doses do Ministério da Saúde.

Após a chegada na capital do estado, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua, localizada na Região Metropolitana de Belém, onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial.

“É muito importante a população se manter atenta ao esquema vacinal e ter todas as doses em dia. Encaminharemos com celeridade as doses para os municípios executarem a aplicação dos imunizantes. Fica o apelo para a população fazer sua parte e procurar os postos de vacinação”, destacou o Secretário de Saúde do estado Rômulo Rodovalho.

Serviço:

Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página: www.saude.pa.gov.br/vacinometro/.