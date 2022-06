Pará recebe nova remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta (9)

O Pará recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (9). São quase 200 mil doses de Pfizer que devem reforçar a campanha de imunização nos 144 municípios paraenses e são distribuídas conforme a necessidade de cada local. As vacinas são destinadas para realização de segunda dose para jovens de 12 a 17 anos.

Segundo a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes, desde a primeira remessa recebida no ano passado, a Sespa tem repassado os quantitativos aos municípios de acordo com a demanda populacional dos grupos prioritários de cada fase. “Essa logística envolve diferentes setores da Secretaria assim como outras pastas. Nosso trabalho tem permitido que a vacinação chegue a todos os municípios paraenses com rapidez e segurança”, destaca.

A Sespa reforça a importância da vacina e pede que a população procure os postos de saúde de suas cidades para que o ciclo da vacinação seja completo, assim como continue com a utilização das medidas de segurança: uso do álcool em gel, higienização das mãos e distanciamento social.