Pará recebe nova remessa de vacinas, com 98 mil doses de Oxford/AstraZeneca

Uma nova remessa de imunizantes contra a covid-19 chegou a Belém no final da manhã deste sábado, 3. Segundo informação do Governo do Estado, são 98.250 doses da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela FioCruz. Esta é a 40ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde.

As doses desta nova remessa de Oxford/AstraZeneca são destinadas à vacinação da primeira dose de pessoas sem comorbidade com menos de 59 anos, jornalistas e para segunda dose de pessoas com comorbidades e deficiência permanente.

Ainda segundo informação do Governo, a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já elabora o planejamento de destinação das doses e organiza a logística de entrega, e a distribuição deve começar nos próximos dias.

O Estado do Pará já recebeu um total 4.498.060 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.611.700 da Oxford/AstraZeneca; 457.470 da Pfizer e 50.450 da Janssen.