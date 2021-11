Pará recebe mais de 24 mil doses da Pfizer nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira (09), mais 24.570 doses da vacina Pfizer chegaram ao Pará, com desembarque no Aeroporto Internacional de Belém. Foi a remessa 108 de imunizantes anticovid-19 que o Ministério da Saúde enviou ao Estado.

A equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu as vacinas e organiza o envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses, por vias terrestre, aérea e fluvial.

Para essas doses da Pfizer, a Sespa recomenda que os municípios adotem estratégias que atendam a aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos e a dose de reforço de pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde, e pessoas com mais de 18 anos que tenham seis meses ou mais de intervalo de sua 2ª dose.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destacou a importância de completar o esquema vacinal. Ele também reforçou que, quando for o momento, os grupos prioritários devem fortalecer a proteção com a dose de reforço.

“A circulação do vírus ainda existe e precisamos garantir que a população do Pará tenha acesso aos imunizantes em seus municípios. É primordial que todos recebam a vacina e, acima de tudo, completem seus esquemas vacinais e adquiram a resposta adequada ao vírus”, observou.

“Já passamos de 12 milhões de vacinas distribuídas a todos os municípios do Pará e pedimos a todos os gestores que prossigam firmes no cumprimento do Plano Paraense de Vacinação, disponibilizando as doses imediatamente aos grupos pré-definidos em cada local”, completou o secretário.

Vacinômetro

Em dados atualizados, até esta terça-feira (09), o Vacinômetro da Sespa indica que o Pará já recebeu 12.624.655 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 750 mil doses do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do governo do Estado.