Pará recebe mais de 135 mil doses de vacina Astrazeneca nesta quinta

Mais 135.750 doses da vacina Astrazeneca chegaram ao Pará, na manhã desta quinta-feira (24). Para essa remessa, enviada pelo Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recomendou aos municípios que adotem estratégias para atender quem precisa completar o esquema vacinal ou quem precisa tomar a dose de reforço, sobretudo adultos com mais de 18 anos.

A equipe de Logística da Sespa, que recebeu as vacinas no Aeroporto Internacional de de Belém, explicou que, mais uma vez, o envio das doses para os municípios deve ser feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, convocou a população para completar a imunização contra a covid-19. “Esteja atento à chamada do seu município para se dirigir até o posto mais próximo. Importante é não deixar de se vacinar e tomar a dose de reforço se ainda não fez”.

Vacinômetro

Conforme a mais recente atualização do Vacinômetro, o Pará já recebeu 15.250.765 doses de vacinas do Ministério da Saúde. Desse total, 13.909.660 já foram enviadas aos Centros Regionais de Saúde para serem distribuídas aos 144 municípios.

Ao todo, já foram aplicadas 12.751.716 doses, sendo 6.098.935 como 1ª dose, 5.550.925 como 2ª dose ou dose única e 1.101.856 como 3ª dose, o que corresponde a 81,66% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 74,33% com a 2ª dose ou dose única e 14,75% com a 3ª dose..