Belém vacinará adultos e crianças contra a covid-19 neste final de semana de carnaval

Belém seguirá imunizando crianças e adultos no sábado (26), e domingo (27), de carnaval. Podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose da vacina, bem como as pessoas acima de 18 anos que foram vacinadas com a segunda dose até outubro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose. Na segunda (28) e na terça (01), a vacinação será suspensa e só retorna na quarta-feira de cinzas (02), a partir das 12h.

Imunização Infantil

Atualmente, a primeira dose da vacina Coronavac é destinada para crianças nascidas de 2010 a 2016 (com 6 anos completos) e a primeira dose da Pfizer pediátrica para crianças nascidas de 2010 a 2017 (com 5 anos completos). A segunda dose da Coronavac é destinada a crianças que tomaram a primeira dose há 28 dias. A data para tomar a segunda dose está marcada no cartão de vacinação das crianças.

Documentação necessária

A criança deve estar acompanhada de um responsável legal;

CPF do responsável;

CPF ou cartão do SUS da criança;

Identidade da criança.

Imunização para imunossuprimidos

Vacinação para imunossuprimidos

Também continua a aplicação da quarta dose aos imunossuprimidos acima de 18 anos que já tomaram as três doses da vacina. É necessário ter tomado a terceira há, pelo menos, quatro meses.

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão (Este documento ficará retido no ponto de vacinação).

Documentação para as demais faixas etárias

RG;

CPF;

Comprovante de residência (Para a primeira dose);

Cartão de vacinação de Belém (Para as demais doses).

Veja os locais e horários para se vacinar:

Pontos de Vacinação nos shoppings para adultos e crianças (Sábado, 26, das 10h às 19h, e domingo, 27, das 12h às 19h. No dia 02 de março a vacinação acontece nestes espaços das 12h às 19h):

1. Shopping Boulevard, estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivos pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rod. dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT Center, Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (este ponto, no domingo, funcionará das 09:00hs às 15:00hs);

4. Parque Shopping – Hall de entrada, Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde;

5. Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (este ponto funcionará apenas no sábado, 12, das 9h às 16h);

6. Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

Pontos de Vacinação nos hospitais apenas para adultos (Sábado, dia 26, das 9h às 13h):

1. Hospital Unimed Prime - Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1807 – Guamá;

2. Unimed Batista Campos - Avenida R. Pres. Pernambuco, 388 - Batista Campos.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)