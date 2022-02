Pará recebe mais 185.500 doses de vacina contra a covid-19

Mais uma remessa de vacinas contra a covid-19 chegou ao Pará na tarde desta quinta-feira (3). Desta vez, foram enviadas pelo Ministério da Saúde 185.500 doses da vacina Janssen, que serão encaminhadas aos 144 municípios já nos próximos dias. Com essa remessa, o Pará totaliza 14.355.360 doses de imunizantes recebidas do Ministério desde janeiro de 2021.

Após chegarem ao Aeroporto Internacional de Belém, as doses são encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O planejamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) inclui a distribuição das doses e dos insumos para todos os municípios. Cada um recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação atingida.

Reforço

Diferentemente das outras vacinas contra a Covid-19 oferecidas pelo Ministério da Saúde, o imunizante da Janssen é aplicado em dose única. O lote recém-chegado é destinado à aplicação de doses de reforço.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destaca a importância da vacinação para o combate à pandemia. “Desde o início do ano passado estamos trabalhando para que as doses cheguem a todos os 144 municípios paraenses, e assim possamos avançar o nosso calendário vacinal. É assim que estamos conseguindo diminuir os óbitos, índices de internação de casos graves e ter a retomada das mais diversas atividades. Por isso, nosso apelo é sempre para que a população busque os postos de vacinação e não deixe de fazer o ciclo completo da vacina”, acrescenta o titular da Sespa.

Vacinômetro

Conforme a última atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 13.909.740 doses de vacina do Ministério da Saúde, sendo 4.747.285 da Oxford/AstraZeneca; 3.544.075 da CoronaVac/Sinovac; 5.401.770 da Pfizer e 216.610 da Janssen.

Do total de doses recebidas, 13.209.124 foram enviadas aos 144 municípios, tendo sido aplicadas 12.148.509 doses, sendo 5.969.040 como 1ª dose, 5.501.705 como 2ª dose ou dose única e 677.764 como 3ª dose, o que corresponde a 79,93% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 73,67% com a 2ª dose ou dose única e 9,08% com a 3ª dose.

Serviço: Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro (http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/).