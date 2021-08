Pará recebe mais 110 mil doses da vacina AstraZeneca nesta terça-feira (17)

O Pará recebeu, na madrugada desta terça-feira (17), 110.500 doses da vacina Oxford/ AstraZeneca. Esta é a 63ª remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde.

Com isso, o estado já soma, até o momento, 7.125.720 doses de imunizantes destinados à população, das quais 2.019.210 são da CoronaVac/Sinovac; 3.502.050 da Oxford/AstraZeneca; 1.466.010 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

"Já vamos distribuir para os 144 municípios, para que possamos assegurar em todas as cidades a imunização de pessoas com mais de 18 anos e começar a baixar a idade, atendendo a nossa juventude", informou o governador Helder Barbalho.

A logística de entrega e a distribuição deve começar nos próximos dias. A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

"O governo tem trabalhado intensamente para avançar na vacinação em todo o Pará. A distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde tem sido feita sempre com celeridade para avançar a vacinação em todos os municípios. É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município", afirmou o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.



Vacinação



Até a noite desta segunda-feira (16), o Pará já havia aplicado 3.419.211 vacinas da primeira dose e 1.927.840 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a covid. As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)