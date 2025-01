Pará recebe iniciativa global para combate às doenças cardiovasculares

O Pará será um dos beneficiados pela iniciativa CARDIO4Cities, um projeto global liderado pela Fundação Novartis que busca combater as doenças cardiovasculares, principal causa de mortes no Brasil e no mundo. Desenvolvido em parceria com a Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), o projeto é implementado no Brasil com financiamento do Programa Juntos pela Saúde, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e gestão do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS).

A implementação no Pará inclui um município selecionado, que receberá suporte técnico e metodológico para capacitar profissionais de saúde e gestores, além de soluções inovadoras como o "Cantinho", uma estrutura projetada para busca ativa de pacientes, e o "Protocolo CARDIO", que orienta o manejo de doenças crônicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A iniciativa utiliza tecnologia digital e estratégias inovadoras para prevenir e tratar fatores de risco como hipertensão, diabetes e obesidade, além de otimizar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Com a expansão para o Pará, além dos estados do Ceará e da Paraíba, o projeto terá impacto direto em mais de 1,6 milhão de pessoas em 31 municípios das regiões Norte e Nordeste.

De acordo com a organização, a iniciativa tem apresentado resultados expressivos. Em São Paulo, onde foi implementada há 15 meses, o CARDIO4Cities triplicou o número de hipertensos com pressão controlada, reduzindo em 48% os casos de AVC e em 43% os de infarto. Esses números evidenciam o impacto positivo do modelo, que agora chega ao Pará para fortalecer o SUS e melhorar a saúde da população.

Parcerias estratégicas

Para Maria Alice Rocha, diretora executiva de Pessoas, Experiência do Cliente, Marketing, Sustentabilidade e Impacto Social da BP, o CARDIO4Cities representa um exemplo inspirador de como parcerias estratégicas podem transformar a saúde pública: "O sucesso do CARDIO4Cities é fruto da colaboração entre diferentes setores e da união de esforços em prol de uma causa comum: salvar vidas e fortalecer os sistemas de saúde. A expansão para o Ceará, Pará e Paraíba é um marco que reforça nosso compromisso com um cuidado cada vez mais abrangente e humanizado”, conta.

O projeto, implementado em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, é especialmente relevante para as regiões Norte e Nordeste, onde, segundo o IBGE, 9 em cada 10 pessoas dependem exclusivamente do SUS. A seleção dos municípios priorizou áreas com grandes desafios de saúde pública, alinhando-se ao objetivo do Programa Juntos pela Saúde de fortalecer a atenção primária nessas regiões.

Por meio do Cardio4Cities, que é implementado em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e gestores públicos recebem um conjunto de soluções inovadoras, formativas e instrumentais, além de suporte técnico e metodológico. O objetivo é acelerar a identificação precoce de pacientes com risco cardiovascular, utilizando estratégias de estratificação, e implementar planos de cuidado e acompanhamento mais eficientes, adaptados ao perfil de cada paciente.

Entre as soluções oferecidas pelo programa, destacam-se: o Cantinho, uma estrutura projetada para busca ativa de pacientes, que pode ser utilizada tanto nas UBSs como em atividades extramuros. Essa ferramenta permite a identificação de pessoas com fatores de risco, incentiva o autocuidado por meio da prevenção e promove a educação de pacientes crônicos sobre sua condição e as possibilidades de tratamento.

E ainda, o Protocolo CARDIO, um documento que orienta gestores e profissionais de saúde a adquirir um conhecimento prático sobre processos e fluxos de cuidado e assistência a pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, promovendo maior eficiência e qualidade no