Pará recebe 80.730 doses da vacina da Pfizer; imunizantes serão destinados a Belém e Ananindeua

Mais um lote de vacinas contra a covid-19 chegaram ao pará nesta terça-feira (8). Um lote com 80.730 doses da vacina Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde, devem ajudar a acelerar o calendário de imunização no Estado.

Os imunizantes serão destinados a Belém e Ananindeua, por conta das condições técnicas e de armazenamento, explicou o governador, Helder Barbalho.

Nesta terça-feira (08), o Pará recebe mais 80.730 doses da vacina Pfizer. As vacinas foram enviadas pelo Ministério da Saúde para realizar a imunização contra a Covid-19.

Iremos acelerar o calendário de imunização, para vacinar toda a população adulta até setembro deste ano. pic.twitter.com/3VKsLB4Hxp — Governo do Pará (@GovernoPara) June 8, 2021

Ainda nesta terça-feira, o chefe do Executivo no Pará anunciou que todos os paraenses com 18 anos ou mais devem receber, ao menos, a primeira dose da vacina até setembro.