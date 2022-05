Pará: quase 50% dos estudantes estão fora da idade para a série que estudam

No Pará, mais de 46% dos estudantes do ensino fundamental estão fora da idade adequada para a série que estão cursando. No ensino médio, o índice já ultrapassa os 50%. Apesar de já serem porcentagens preocupantes, esses números podem ser ainda maiores atualmente, já que correspondem a um levantamento com base em dados de 2019, feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Nesta terça-feira (10), os órgãos firmaram parceria para combater o problema.

VEJA MAIS

Apesar de não terem dados mais recentes consolidados, a secretária de estado de educação, Elieth de Fátima Braga, bem como a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, afirmam que a pandemia de covid-19 aumentou os casos de evasão escolar e, consequentemente, de distorção idade-série no Pará. Por isso, firmaram hoje uma parceria para expandir um programa estadual de correção de fluxo escolar, o Trilhas no Pará.

“A Seduc tem o programa ‘Trilhas no Pará’, dentro do programa do Unicef ‘Trajetórias de Sucesso’. O Trilhas combate a distorção série-idade, que é quando o aluno está fora da idade certa em sala de aula. Então trabalhamos com reforço escolar, com recuperação no período, de forma a investir nesse aluno para que ele possa fluir dentro da normalidade para a conclusão da sua série escolar”, explica a secretária Elieth Braga.

Pandemia aumentou o índice de evasão escolar e, consequentemente, de distorção idade-série. (Igor Mota / O Liberal)

Segundo a gestora, o projeto é considerado piloto e está, atualmente, sendo desenvolvido apenas em Belém. A expectativa é que, a partir de 2023, a iniciativa seja levada para outros municípios do estado, de forma gradativa. “A nossa meta é que nós possamos, efetivamente, incentivar a permanência do aluno em sala de aula e possibilitar que ele tenha um processo de aprendizagem seguro, para que ele fique na idade certa em sala de aula”, afirma Elieth.

Na visão da representante do Unicef, Florence Bauer, o projeto Trilhas no Pará tem o potencial de reduzir a distorção série-idade que o estado tem hoje. Ela explica como o projeto atua, na prática: “A gente trabalha com os professores para que eles proporcionem uma acolhida personalizada dessas crianças e adolescentes que estiveram fora da escola durante tanto tempo e avaliamos qual a situação daquela criança, como adaptar a educação ao que ela precisa naquele momento para que ela possa se reintegrar progressivamente”.

A coordenadora do Trilhas no Pará, Jaqueline Blanco, diz que, além dos professores, o projeto também busca envolver família e comunidade ao redor das escolas de modo a colaborar com a reintegração do aluno à escola. Ela explica que a evasão escolar, agravada pela pandemia, é o principal motivador da distorção idade-série: “Com a pandemia, esse índice certamente aumentou. Mas como não podemos recuperar o que foi perdido em dois anos, precisamos trabalhar para que esses alunos possam retomar sua trajetória escolar, considerando toda a aprendizagem que eles já têm e avançar para superar esses índices”.

De acordo com Jaqueline, 13 escolas estaduais recebem, atualmente, ações do Trilhas no Pará, mas a expectativa é expandir: “À medida que a gente for alcançando a adesão das escolas, nós vamos ampliando. Para 2023, nós precisamos pensar em atender todas as regiões de integração, partindo de algumas escolas. Cada escola terá o seu momento ideal para ir aderindo ao projeto”, garante.