Pará já registra mais de 500 internações por trombose nos primeiros meses de 2025, aponta Sespa

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na terça-feira (16)

O Liberal
fonte

Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose destaca cuidados com saúde (Foto: Freepik)

De janeiro a julho de 2025, o Pará já contabilizou 553 internações por trombose, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). No ano anterior, 2024, foram registradas 882 internações pela doença no estado. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na terça-feira (16). De acordo com o cirurgião vascular, Moisés do Carmo Bastos, atenção aos sinais da doença é fundamental para evitar o desenvolvimento do quadro e até complicações.

“A trombose é considerada uma doença silenciosa porque seus sintomas podem começar de forma imperceptível, evoluindo progressivamente com dor, edema e vermelhidão. Muitas vezes, o paciente demora a buscar atendimento, o que aumenta os riscos de complicações", diz médico

Entre os fatores de risco mais comuns, estão o uso de anticoncepcional oral, tabagismo, viagens longas (com mais de três horas de duração), pós-operatório, presença de varizes em membros inferiores, gestação, período do puerpério e casos associados a neoplasias. "Quanto antes o diagnóstico for feito, maior a eficácia do tratamento”, destaca o cirugião.

A prevenção passa por hábitos simples e cuidados médicos adequados. Conforme Moisés, o ideal é que o paciente em situação de risco faça uma avaliação com um cirurgião vascular ou angiologista. “Em alguns casos, apenas o uso da meia elástica é suficiente, enquanto em outros pode ser necessário o uso de anticoagulantes. Manter-se hidratado e praticar atividade física também são medidas fundamentais para reduzir o risco de trombose”, orienta Moisés.

Diagnóstico

O diagnóstico é feito por meio de exame físico associado ao ultrassom Doppler colorido. Já o tratamento varia de acordo com o caso, podendo incluir o uso de anticoagulantes orais ou, em situações específicas, métodos endovasculares: como filtro de veia cava, fibrinolíticos e cateteres de trombectomia.

Para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o paciente deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde será avaliado por um clínico geral. A partir dessa avaliação, o paciente pode ser encaminhado para um especialista em hospitais de referência, assegurando acompanhamento adequado e medicamentos para prevenir complicações.

Data

No dia 16 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, instituído pela Lei nº 12.629/2012. A data objetiva ampliar a conscientização da população sobre a doença, reduzir casos não diagnosticados e incentivar estratégias de prevenção e tratamento baseadas em evidências.

Segundo o Ministério da Saúde, a data também busca fortalecer os sistemas de cuidados em saúde, garantindo melhores práticas para prevenção, diagnóstico e tratamento, além de incentivar pesquisas voltadas à redução da carga da doença trombótica no país.

