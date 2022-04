Pará inicia campanha contra a febre aftosa neste domingo (1º)

Aproximadamente 24 milhões de animais devem ser vacinados contra a febre aftosa no Pará. A vacinação contra a febre aftosa começa no próximo domingo, 1º, e se estende até o final do mês, dia 31.



Conforme a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), a vacinação contra febre aftosa e as demais ações de defesa agropecuária têm a finalidade de evitar prejuízos à produção, eliminando a introdução e a disseminação de doenças. O estado representa o 3º maior rebanho do país.



Atualmente, o patrimônio pecuário paraense é de 24 milhões de animais, 261.955 ovinos, 473.800 suínos, 64.906 caprinos e 113.412 propriedades rurais. No total, o Pará executa cinco etapas de vacinação no decorrer do ano, todas em cumprimento às diretrizes do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (Pnefa).



O Pnefa exige também análise dos cenários e esforços das iniciativas públicas e privadas para que, até 2026, a vacinação contra a doença seja suspensa em todo o País.



Para imunizar o rebanho, o produtor deve adquirir a vacina em uma revenda cadastrada na Adepará. Com apenas uma dose de 2 ml, aplicada por via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio), o animal está imunizado.