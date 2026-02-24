Capa Jornal Amazônia
Pará forma 963 novos soldados da PM para reforçar segurança

Turma ‘Hana Ghassan Tuma’ conclui Curso de Formação de Praças e amplia efetivo da Polícia Militar em todas as Regiões de Integração

O Liberal
fonte

Quase mil novos PM's agora estão aptos para atender à população (Igor Mota/O Liberal)

Quase mil novos soldados da Polícia Militar do Pará foram formados nesta terça-feira (24), durante solenidade realizada no Estádio Mangueirão, em Belém. Ao todo, 963 policiais concluíram o Curso de Formação de Praças (CFP) e estão aptos a reforçar o policiamento ostensivo em todas as Regiões de Integração do Estado.

A cerimônia marcou a apresentação oficial da turma CFP 2025/2026, denominada “Hana Ghassan Tuma”, e reuniu autoridades militares, familiares e convidados. A formatura representa a ampliação do efetivo da corporação e o fortalecimento das ações de segurança pública no Pará.

Ampliação do efetivo da Polícia Militar

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho destacou os investimentos realizados para ampliar o número de policiais militares e modernizar a estrutura da corporação. “Destaca-se o reforço em equipamentos e a ampliação do efetivo policial. Hoje, testemunhamos mais um passo em direção ao aumento do número de policiais militares nas ruas, com a previsão de cerca de mil novos agentes. Essa iniciativa integra uma estratégia de investimentos abrangente, que visa à ampliação do efetivo, que passou de 16 mil policiais em 2019 para a estimativa de 21 mil em 2025. Trata-se da maior expansão do efetivo na história da Polícia Militar. Somados a esses esforços estão os investimentos em infraestrutura, viaturas, armamentos, equipamentos de proteção individual e tecnologia a serviço da segurança pública. O objetivo é aprimorar o combate à criminalidade, reduzir a violência e garantir a paz social”, afirmou.

A vice-governadora Hana Ghassan, que dá nome à turma, ressaltou a homenagem e o compromisso da gestão com o fortalecimento da segurança. “Sinto-me profundamente honrada em receber esta homenagem, com a turma levando meu nome. Isso reforça o compromisso de toda uma equipe. Temos um time dedicado por trás de todos esses avanços na segurança pública. Como servidora pública, ex-secretária de Planejamento e Administração e agora vice-governadora, sinto-me honrada em ver reconhecido o trabalho que vem sendo feito. Continuaremos a fortalecer a segurança da nossa população, para que todos possam viver, constituir suas famílias e prosperar com segurança”, declarou.

Novos policiais reforçam segurança nas regiões do Estado

Os 963 soldados são oriundos dos polos de formação em Belém, Castanhal, Santa Izabel do Pará, Barcarena e do distrito de Mosqueiro. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-lin Anselmo, os novos policiais devem atuar em breve nas ruas.

“A Polícia Militar está concluindo a formação de aproximadamente mil novos policiais militares. Esses agentes de segurança pública, em breve, estarão nas ruas, dedicados a aumentar a segurança e a tranquilidade da população. Essa iniciativa demonstra o investimento contínuo do governo estadual em segurança pública. No ano anterior, foram registrados investimentos recordes e, durante toda a gestão do governador Helder Barbalho, o aporte financeiro em segurança pública se destaca tanto no estado do Pará quanto em nível nacional. A Polícia Militar, com a adição desses novos servidores que concluíram o curso de formação de praças na academia, estará preparada para garantir e reforçar a segurança da população do Pará”, afirmou.

Curso teve 1.640 horas e nova turma já está em andamento

O Curso de Formação de Praças foi realizado de 1º de junho de 2025 a 24 de fevereiro de 2026, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e em outros quatro polos. Ao todo, foram 1.640 horas-aula distribuídas em 34 disciplinas da matriz curricular.

Durante a cerimônia, foram entregues certificados aos três primeiros colocados do curso, realizada a aposição das divisas pelos padrinhos e o desfile da tropa diante das autoridades, além do tradicional “Fora de Forma”.

Primeiro colocado do curso, o soldado PM Luís Marcos Santos da Silva, natural de Santarém, destacou a trajetória até a conquista da vaga na corporação. “Minha entrada na Polícia Militar representou uma mudança significativa. Sou o primeiro militar da minha família. Quando cheguei em Belém, meu filho tinha dez dias de vida. Foi muito difícil deixar minha esposa, minha mãe e meu filho. Sou o principal provedor da minha família e vim em busca desse sonho, não só por mim, mas por eles. Para mim, é uma honra representar a Polícia Militar do Pará, uma das melhores polícias do Brasil. Poder ostentar a divisa da Polícia Militar do Pará é algo que não tem preço”, relatou.

 
