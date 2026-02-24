Pará forma 963 novos soldados da PM para reforçar segurança

Quase mil novos soldados da Polícia Militar do Pará foram formados nesta terça-feira (24), durante solenidade realizada no Estádio Mangueirão, em Belém. Ao todo, 963 policiais concluíram o Curso de Formação de Praças (CFP) e estão aptos a reforçar o policiamento ostensivo em todas as Regiões de Integração do Estado.

A cerimônia marcou a apresentação oficial da turma CFP 2025/2026, denominada “Hana Ghassan Tuma”, e reuniu autoridades militares, familiares e convidados. A formatura representa a ampliação do efetivo da corporação e o fortalecimento das ações de segurança pública no Pará.

Ampliação do efetivo da Polícia Militar

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho destacou os investimentos realizados para ampliar o número de policiais militares e modernizar a estrutura da corporação. “Destaca-se o reforço em equipamentos e a ampliação do efetivo policial. Hoje, testemunhamos mais um passo em direção ao aumento do número de policiais militares nas ruas, com a previsão de cerca de mil novos agentes. Essa iniciativa integra uma estratégia de investimentos abrangente, que visa à ampliação do efetivo, que passou de 16 mil policiais em 2019 para a estimativa de 21 mil em 2025. Trata-se da maior expansão do efetivo na história da Polícia Militar. Somados a esses esforços estão os investimentos em infraestrutura, viaturas, armamentos, equipamentos de proteção individual e tecnologia a serviço da segurança pública. O objetivo é aprimorar o combate à criminalidade, reduzir a violência e garantir a paz social”, afirmou.

A vice-governadora Hana Ghassan, que dá nome à turma, ressaltou a homenagem e o compromisso da gestão com o fortalecimento da segurança. “Sinto-me profundamente honrada em receber esta homenagem, com a turma levando meu nome. Isso reforça o compromisso de toda uma equipe. Temos um time dedicado por trás de todos esses avanços na segurança pública. Como servidora pública, ex-secretária de Planejamento e Administração e agora vice-governadora, sinto-me honrada em ver reconhecido o trabalho que vem sendo feito. Continuaremos a fortalecer a segurança da nossa população, para que todos possam viver, constituir suas famílias e prosperar com segurança”, declarou.

VEJA MAIS

Novos policiais reforçam segurança nas regiões do Estado

Os 963 soldados são oriundos dos polos de formação em Belém, Castanhal, Santa Izabel do Pará, Barcarena e do distrito de Mosqueiro. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-lin Anselmo, os novos policiais devem atuar em breve nas ruas.

“A Polícia Militar está concluindo a formação de aproximadamente mil novos policiais militares. Esses agentes de segurança pública, em breve, estarão nas ruas, dedicados a aumentar a segurança e a tranquilidade da população. Essa iniciativa demonstra o investimento contínuo do governo estadual em segurança pública. No ano anterior, foram registrados investimentos recordes e, durante toda a gestão do governador Helder Barbalho, o aporte financeiro em segurança pública se destaca tanto no estado do Pará quanto em nível nacional. A Polícia Militar, com a adição desses novos servidores que concluíram o curso de formação de praças na academia, estará preparada para garantir e reforçar a segurança da população do Pará”, afirmou.

Curso teve 1.640 horas e nova turma já está em andamento

O Curso de Formação de Praças foi realizado de 1º de junho de 2025 a 24 de fevereiro de 2026, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e em outros quatro polos. Ao todo, foram 1.640 horas-aula distribuídas em 34 disciplinas da matriz curricular.

Durante a cerimônia, foram entregues certificados aos três primeiros colocados do curso, realizada a aposição das divisas pelos padrinhos e o desfile da tropa diante das autoridades, além do tradicional “Fora de Forma”.

Primeiro colocado do curso, o soldado PM Luís Marcos Santos da Silva, natural de Santarém, destacou a trajetória até a conquista da vaga na corporação. “Minha entrada na Polícia Militar representou uma mudança significativa. Sou o primeiro militar da minha família. Quando cheguei em Belém, meu filho tinha dez dias de vida. Foi muito difícil deixar minha esposa, minha mãe e meu filho. Sou o principal provedor da minha família e vim em busca desse sonho, não só por mim, mas por eles. Para mim, é uma honra representar a Polícia Militar do Pará, uma das melhores polícias do Brasil. Poder ostentar a divisa da Polícia Militar do Pará é algo que não tem preço”, relatou.