Pará envia mais de 20 toneladas de mantimentos ao Rio Grande do Sul a partir da próxima segunda

A expectativa é de que, na próxima segunda-feira (20), comecem a ser enviadas, para o Rio Grande do Sul, as mais de 20 toneladas de mantimentos arrecadados no Pará. Para tanto, uma força-tarefa montada pelo governo do Estado iniciou, nesta sexta-feira (17), a separação e embarque de mantimentos para o atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A ação contou com a participação de representantes da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), Corpo de Bombeiros do Pará, Defesa Civil Estadual, Exército e Força Aérea Brasileira. Ao longo da manhã, foram embarcadas aproximadamente 20 toneladas de mantimentos, entre pacotes de água mineral, alimentos, itens de higiene, roupas e ração para animais.

O material foi coletado nas campanhas de doação mobilizadas pelo Estado, em pontos como as Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém, e também pela sociedade civil, por meio de grupos de voluntários e empresas.

Até o próximo domingo (19), todo o material recebido será separado e embarcado em carretas. O secretário de estado de cidadania, Igor Normando, disse que a expectativa é que os itens comecem a ser enviados para o Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira (20).

"Esta é uma causa urgente", diz secretário estadual

“Conseguimos arrecadar cerca de 24 toneladas de doações nas sete Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém. Esta é uma causa urgente e o povo paraense se mobilizou para formar uma verdadeira corrente solidária e estender as mãos para quem mais precisa da nossa ajuda", afirmou.

Os temporais e alagamentos que atingem diversas cidades gaúchas desde o último dia 29 de abril já causaram mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas, além de afetar o fornecimento de água tratada e de energia elétrica em diversas localidades.

O balanço da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul divulgado na manhã desta sexta-feira (17), contabilizou 461 cidades gaúchas afetadas pelos alagamentos, 154 mortes, 98 desaparecidos e 540.192 pessoas desalojadas.