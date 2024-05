Prefeitura de Belém arrecada 28 toneladas de roupas para moradores do Rio Grande do Sul

A campanha de arrecadação de donativos para os moradores do Rio Grande do Sul, realizada pela Prefeitura de Belém, recebeu, até o momento, 28 toneladas de roupas, 35 mil garrafas de água mineral e mais de 20 toneladas de ração para cães e gatos. Executada pelas secretarias de Proteção e Defesa Animal (SEPDA), de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Comissão Municipal de Defesa Civil (Condec) a ação solidária continua em andamento, com prioridade para doação de cestas básicas, água e ração para cães e gatos.

Esse material pode ser entregue na sede da Defesa Civil, localizada na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Segundo a organização da ação, desde o início de arrecadação dos donativos, no dia 7 deste mês de maio, foram enviadas cinco remessas, utilizando tanto transportadoras, como os serviços dos Correios e das Forças Armadas.

Nesta quarta-feira (15), as doações continuavam chegando na Aldeia Cabana e foram colocadas em um caminhão para, posteriormente, ser encaminhadas para o Rio Grande do Sul. O motorista de aplicativo Marcelo Martins, 40 anos, levou roupas para serem doadas aos moradores gaúchos. Ele afirmou que já havia feito uma doação em dinheiro. Mas entendeu que as pessoas também estão precisando de roupas. “É muito triste. Poderia ter acontecido aqui. Mas, infelizmente, aconteceu lá”, disse. “Temos que fazer a nossa parte e ajuda o próximo”, afirmou.

O presidente da Condec, Claudionor Corrêa, disse que essa ação solidária é crucial para a população de Porto Alegre. Além disso, afirmou, fortalece os laços comunitários, promove a inclusão social e ajuda a enfrentar desafios. “Através da solidariedade, a cidade pode enfrentar a crise emergencial de forma mais eficaz, revelando o poder transformador do apoio mútuo e da empatia. A Prefeitura de Belém reforça essa corrente”, acrescentou.

Outro ponto de arrecadação

Além disso, no próximo sábado (18) ocorre uma campanha de arrecadação de produtos voltados para a assistência de cães e gatos impactados pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O “Encontro de Raças” ocorre na DrogaVet, localizada na Rua Boaventura, no bairro do Reduto em Belém, das 9h às 12h.

Entre os donativos que serão recebidos pela campanha estão: ração para cães e gatos, remédios (novos ou sobras), sachê, cobertores, caminhas pet usadas ou novas, roupinhas pet de frio, caixas de transporte, coleiras e guias.

Serviço:

Onde doar: sede da Defesa Civil, na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, na Pedreira

O que doar: cestas básicas, água e ração para cães e gatos

Dia: de segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 17 horas

Encontro de Raças

Dia: 18 de maio de 2024

Hora: 9h às 12h

Local: DrogaVet - R. Boaventura da Silva, 246 - Reduto, Belém - PA

O que doar?

ração para cães e gatos, remédios (novos ou sobras), sachê, cobertores, caminhas pet usadas ou novas, roupinhas pet de frio, caixas de transporte, coleiras e guias.