Gaúchos moradores de Belém arrecadam doações para o Rio Grande do Sul

Um grupo de moradores de Belém, entre eles alguns gaúchos, se mobilizou para arrecadar donativos para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Itens podem ser doados até às 12h de quinta-feira, 9, na Rodovia do Tapanã, número 590 - Parque Verde, Belém.

Segundo um dos voluntários, o vendedor gaúcho Elison Medeiros, que há sete anos mora em Belém, a iniciativa tem como objetivo angariar roupas, alimentos e outros utensílios que serão enviados para o RS ainda na quinta-feira.

O transporte também é voluntário, e será feito por um caminhoneiro gaúcho que também mora em Belém e se sensibilizou pela causa.

"Ontem eu estive rapidamente lá para fazer uma doação, mas foi uma coisa rápida. O caminhoneiro é do RS e é ele que vai levar a doação", conta Elison Medeiros.

VEJA MAIS

Serviço:

Arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul

Data: 09/05

Horário: até 12h

Local: Galpão Golden Factor, Rodovia do Tapanã, número 590 - Parque Verde, Belém.