Pará é o segundo estado com menos fumantes na região Norte

O Pará é o 2º melhor estado da região Norte no quesito pessoas não fumantes, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. O Segundo o levantamento, em 2019 cerca de 440 mil pessoas acima de 18 anos de idade no Pará eram fumantes diários de tabaco. O número corresponde a 7,4% da população. O número está abaixo da porcentagem brasileira de fumantes, que é de 11,3%, e deixa o Pará atrás apenas do Amapá na região Norte. Já as piores colocações na região ficaram para o Acre, com 12,5% de habitantes que fumam diariamente, e o Tocantins, com 11,3%, ambos acima da média nacional.

Já na divisão entre homens e mulheres, a maioria dos fumantes paraenses são do sexo masculino. Em 2019, a quantidade de fumantes homens era de 299 mil pessoas, aproximadamente, mais de duas vezes maior do que fumantes mulheres, que são 141 mil. Outro recorte indicado pela pesquisa é a relação entre a quantidade de fumantes e o grau de escolaridade da população: 269 mil fumantes não tinham instrução ou possuíam o nível fundamental incompleto. 177 mil fumantes (7,2%) não tinham o fundamental completo ou não possuíam o nível médio completo.

Para Gustavo Geaquinto Fontes, analista do IBGE, o maior acesso à informação e às campanhas de conscientização nas faixas com maior instrução é fator preponderante. “Nessa faixa, há mais pessoas que trabalham em empresas maiores ou ambientes onde é proibido fumar, por exemplo”. O 4º volume da publicação aborda diversas questões sobre estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal e foi divulgada quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento também inclui dados sobre hábitos alimentares, atividade física, diabetes e depressão e foi realizado em parceria com o Ministério da Saúde.