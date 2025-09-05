Pará é líder de consumo de açaí por delivery; aumento de pedidos no jantar chama atenção

Que o Pará é a região do açaí, isso já é consenso entre os paraenses. Mas agora o Estado também se destaca como líder nacional no crescimento de pedidos de açaí por delivery, de acordo com os dados do iFood divulgados nesta sexta-feira (5/9), em comemoração ao Dia do Açaí. E esse consumo tem hora certa para acontecer: o jantar é o principal momento do dia em que o paraense pede açaí em casa, representando quase metade de todos os pedidos na plataforma.

O levantamento mostra que o Pará registrou um crescimento de 37% nos pedidos de açaí por delivery, liderando o ranking de estados com maior aumento no consumo pela plataforma em 2025. Logo atrás aparecem Bahia (36%), Piauí (35%), Mato Grosso (33%) e Tocantins (33%).

Diferente de outras regiões do Brasil, onde o açaí é consumido de forma doce, com frutas e granola, no Norte ele é prato principal. No Pará, é comum ver o açaí servido com farinha de mandioca ou tapioca, acompanhado de proteínas salgadas. E essa tradição se mantém firme, inclusive nos aplicativos: 47% dos pedidos de açaí no iFood são feitos no horário do jantar, tornando-o um dos alimentos mais pedidos da noite pelos paraenses.

As cidades que mais pedem açaí no Pará

Confira o ranking das cinco cidades do Pará que mais pedem açaí por delivery:

Belém Castanhal Ananindeua Marabá Parauapebas

Outro ponto importante do levantamento é que 90% dos estabelecimentos que vendem açaí pelo iFood no Pará são pequenos e médios empreendimentos locais. O dado reforça que o crescimento do delivery também representa uma oportunidade real de geração de renda.