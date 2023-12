Pará é o 3º estado com maior sensação de insegurança, aponta estudo do IBGE

A "Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2023", divulgado pelo Instututo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (6), aponta que, no ranking dos estados com maior sensação se insegurança, o Pará aparece em terceiro lugar. A população (de 15 anos ou mais) que se declarou insegura “em seu bairro” foi de 34,6%, com 15,2% declarando insegurança “dentro de casa”. A média Brasil foi de 24,9% para sensação de insegurança “eu seu bairro” e de 9,6% “em casa”. Portanto, o Pará está 9,6% acima da média nacional no item "em seu bairro" e 5,6% acima no que tange a "em casa".

O IBGE informa que, ainda em relação à sensação de insegurança no Pará, quando o recorte é feito pela capital, Belém, e pela Região Metropolitana de Belém, esses índices ficam ainda mais altos. Na RMB, 19,7% da população declarou sensação de insegurança dentro de casa e 46,5% sente-se insegura em seu bairro. Já na capital, 20,4% dos residentes sentem-se inseguros em casa e 42,8%, no bairro em que reside.

A produção da “Síntese” objetiva traçar um perfil das condições de vida da população brasileira, ressaltando níveis de bem-estar das pessoas, famílias e grupos populacionais, tendo como eixo a perspectiva das desigualdades entre os grupos sociais; bem como subsidiar o Estado brasileiro com indicadores para a elaboração de planejamento de políticas públicas no campo social; além de oferecer subsídios às discussões das agendas internacionais de desenvolvimento (Agenda 2030/ODS - ONU).

Esclarecimento

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que em 2023, de janeiro a novembro, houve redução de 14,30% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) - homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte - em todo o Pará, se comparado ao mesmo período de 2022, que registrou respectivamente, 1.894 e 2.210. Os resultados apontam o compromisso do estado com ações efetivas, que destaca o Pará, ficando acima da meta anual de redução de Crimes CVLI proposta pelo Ministério da Segurança Pública para os Estados brasileiros, que é de menos 3,5%. A capital, em 2022, de janeiro a dezembro, obteve redução de 68,39% em comparação com 2018, que teve 911 registros, sendo menos 646 em números absolutos. Houve ainda redução de 20% no número de roubos no período de janeiro a novembro de 2023, comparado ao mesmo período em 2022. O número de ocorrências diminuiu 10.118 em números absolutos entre 2023 e 2022.

A Segup pontua ainda que nos bairros de Belém contemplados pelo programa Territórios pela Paz (TerPaz) houve redução de 79,4% em CVLI ao comparar os anos de 2018 e 2022. Para garantir maior sensação de segurança à população o Governo do Estado investiu no incremento de mais de 3 mil viaturas no Estado do Pará, mais de 8.500 agentes de segurança pública ingressos na forças de segurança e com concursos em andamento, além da ampliação de tecnologias como o videomonitoramento e ampliação dos canais de denúncia 181 e 190.