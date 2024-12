Pará apreende mais de 12 toneladas de drogas em 2024 e incrementa combate às organizações criminosas

Um conjunto de ações estratégicas voltadas ao combate do tráfico de drogas no Pará resultou em mais de 12 toneladas de entorpecentes apreendidos pelas forças de segurança no ano de 2024. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), apontam um aumento de 41,37% no número de apreensões, em relação ao ano de 2023 (9 toneladas), considerando os 11 meses deste ano.

Asfalto garante a moradores de Outeiro um Natal sem lama e poeira

Por meio dos programas 'Asfalto por todo Pará' e 'Asfalto COP 30', o governo do Estado, em parceria com a União, muda a realidade de moradores e comerciantes no distrito de Belém

O autônomo Antônio Vilhena se mudou de um bairro em Belém para o Distrito de Outeiro há sete anos. Apesar de gostar de viver na ilha, sentia falta de caminhar por uma rua asfaltada. Morador da Travessa Guarujá, onde não havia pavimentação, ele conta como era a rotina de conviver com poeira e lama, principalmente em períodos chuvosos.

“Quem tem carro ou moto nessa rua praticamente precisava deixar o veículo em casa quando chovia, porque não dava pra enfrentar o lamaçal. Quando a gente saia, atolava. Era terrível”, relembrou o autônomo.

Mas para a comodidade de Antônio e demais moradores, a urbanização chegou a Outeiro por meio do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”, executado pelo governo do Estado, concretizando obras e serviços que melhoram a vida da população em todo o Estado.

“Eu acho uma maravilha ver o asfalto chegar! Foram anos e anos de abandono. Só a gente que mora nessa rua sabe quão difícil foi. Mas graças a Deus o governo olhou com carinho pra gente, e nos beneficiou com essa obra. Só de pensar que a gente vai passar o Natal sem pisar na lama, é uma bênção!”, reiterou Antônio Vilhena.

Vistoria - A vice-governadora Hana Ghassan acompanha o andamento dos trabalhos executados pela equipe da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). "Estamos aqui na Travessa Guarujá, em Outeiro, vistoriando obras de asfalto por todo o Pará. A população vai receber uma rua completa, com terraplenagem, drenagem, novas calçadas, sarjetas, meio-fio e sinalização", informou Hana Ghassan.

O novo cenário é um alívio para o morador Salomão Saraiva, que passou quase quatro décadas convivendo com lama e poeira. Ele disse que quase não acreditou quando as máquinas chegaram à frente da sua residência. “É uma alegria, porque eu moro aqui há 38 anos e finalmente estou tendo o privilégio de curtir um asfalto na minha rua. Antes, se chovia aqui alagava tudo. Agora, vai ser outro mundo”, garantiu o aposentado.

Comércio - A importância da obra de pavimentação também foi destacada pelos comerciantes da área. Segundo Ewellyn Cristiny, que trabalha em uma lanchonete, antes das obras seus clientes precisavam conviver com buracos na pista e nuvens de poeira toda vez que um veículo passava.

“A falta do asfalto incomodava bastante. Você vê a movimentação que essa rua tem. Toda hora estava vindo poeira. Às vezes, as pessoas que vinham aqui na lanchonete comiam com poeira. A vinda desse asfalto ajuda bastante, porque se passava uma moto rápido era poeira direto”, disse Ewellyn.

O asfalto também beneficia quem trabalha com transporte, como o mototaxista Luiz Carlos. “Vai ser muito melhor. Antes, essa rua era ruim. Eu já caí com a moto em buraco aqui, já fiquei atolado. A rua asfaltada é melhor pro trabalhador, pro passageiro e pra toda população”, acrescentou.

COP 30 - Além dos investimentos recebidos por meio do Programa “Asfalto por Todo o Pará”, Outeiro também é beneficiada pelo Programa “Asfalto COP 30”, que garante a pavimentação de 6,5 quilômetros de vias no distrito, dos quais 2 km já foram executados. A obras de asfaltamento vão contemplar 32 bairros e distritos da capital paraense.

O "Asfalto COP 30" é executado por meio de convênio firmando pelo Governo do Pará e Governo Federal, via Itaipu Binacional. O Programa prevê 126 quilômetros de vias pavimentadas em Belém, que envolvem um investimento superior a R$ 166 milhões.