Pará tem baixa adesão às vacinas contra poliomielite e sarampo

O Pará ainda está com baixa cobertura nas Campanhas de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo, mesmo com a realização do Dia “D”, ocorrido no último sábado (17). O Estado obteve ainda pouco avanço na Campanha de Multivacinação. Todas as três campanhas seguem nas salas de vacinação do Pará e da capital, Belém, até dia 30 de outubro.

“Isso é preocupante pra gente e solicitamos que os pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para receberem as vacinas. E que os adultos, que são público-alvo da campanha de sarampo, também compareça. Ainda estão as vacinações nas salas para conseguirmos prevenir as doenças. Além disso, pedimos maior apoio às Secretarias Municipais de Saúde, para que possamos avançar nas campanhas”, solicita Marcus Coura, assessor da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Segundo balanço da Sespa, com dados atualizados na manhã desta terça-feira (20), das 595.688 doses para Poliomielite (Paralisia Infantil), às crianças de 1 ano a menores de 5 anos, apenas 67.765 foram aplicadas, isto é, 11,38%. A meta do Ministério da Saúde para os estados brasileiros é que cada atinja, no mínimo, 95%.

Marcus Coura, afirma que, apesar de não haver caso confirmado, a imunização contra a Poliomielite ainda é considerada muito baixa no Pará. Por idade, segundo ele, apenas 12,7% das crianças até um ano já foram vacinadas; 10,76% das crianças de dois anos; 10,06% das crianças de três anos e 12,09% das crianças de quatro anos já receberam doses da vacina contra a Poliomielite.

Na Campanha contra Poliomielite o público-alvo deve receber a Vacina Oral de Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada de Poliomielite (VIP), do esquema básico de vacinação. Crianças menores de 1 ano (de 29 dias até 11 meses) devem ser vacinadas seletivamente com a VIP, conforme as indicações do calendário nacional de vacinação.

Sarampo

Somente este ano, no Pará, já existem 5.285 casos notificados de sarampo e cinco pessoas já morreram pela doença. Em 2019, foram 8.097 casos notificados. Ainda assim, as salas de vacinação recebem baixa adesão da população, de 20 a 49 anos, público-alvo da campanha.

Coura explica que, no Estado, a meta é vacinar 3.458.894 pessoas nessa faixa etária, no entanto, soma apenas 775.098 pessoas imunizadas, ou seja, 22,24%. Na outra ponta, a meta que o Ministério da Saúde coloca aos estados é também de, no mínimo, 95% de cobertura vacinal.

No Pará, a campanha contra o sarampo começou mesmo antes da ocorrência da covid-19, que começou oficialmente em 18 de março. Durante a pandemia houve uma pausa nas ações e depois elas foram retomadas.

Em relação à vacinação para a covid-19, a Sespa afirma que o Pará não está em tratativas com outros países e que aguarda posicionamento do Governo Federal quanto à disponibilidade da vacina.

Multivacinação

O assessor da Diretoria de Vigilância em Saúde da Sespa esclarece que para a Campanha de Multivacinação, que também teve Dia “D” no sábado (17), não existe meta. Nela, a Sespa trabalha para intensificar a atualização da Caderneta de Vacinação para evitar diversas doenças nas crianças e nos adolescentes, de nove anos até menores de 15 anos de idade (aos 14 anos, 11 meses e 29 dias).

No calendário da criança, que inclui a imunização para até 10 anos de idade, são 14 vacinas no total: BCG, Hepatite B, Penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite), Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela.

No calendário do adolescente, há mais vacinas, além de reforços das imunizações feitas na infância: Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano adulto, DTPa, Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente e Varicela.

Onde se vacinar?

As vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde ao Pará e distribuídas pela Sespa para as Secretarias Municipais de Saúde.

Para se imunizar, as pessoas devem apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), espalhadas pelos 144 municípios paraenses.

Em Belém, capital do Estado, todas as vacinas estão disponíveis nas salas de vacinação do município, dentro das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h.