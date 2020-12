Pará tem 60,38% de ocupação de leitos de UTI para covid-19

No Pará, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adultas exclusivas para covid-19 é de 60,38%, conforme apontou o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgado no início da noite desta quinta-feira (10). Ao todo, são 212 leitos desse tipo, sendo que 128 estão ocupados e 84 estão disponíveis. Há duas semanas, no dia 26 de novembro, a taxa de ocupação era de 57,92%.

Ainda sobre os números desta quinta, com relação aos leitos clínicos estaduais para pacientes com covid-19, a taxa de ocupação é de 35,38%, o que equivale a 407 leitos existentes, sendo 144 ocupados e 263 disponíveis. Há, ainda, três leitos de UTI neonatal ocupados do total de três existentes e 9 leitos de UTI pediátrica ocupados do total de 30. Além disso, 14 leitos clínicos pediátricos estão com pacientes, do total de 17 leitos desse tipo.

Belém

Em Belém, de acordo com números divulgados na noite desta quinta pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a taxa de ocupação de leitos exclusivos para a covid-19 geridos pelo município é de 38% para clínicos e 22,5% para UTI. Ao todo, 51.868 casos da doença já foram confirmados na capital desde o início da pandemia.

Marituba

A Prefeitura de Marituba, na Região Mtropolitana de Belém, também informou o panorama da ocupação de leitos, com balanço atualizado até o início da tarde. Segundo nota da assessoria da gestão municipal, há apenas três casos de pacientes com covid-19 no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, em Marituba.

"Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta manhã (10) pela Secretaria Municipal de Saúde, há 3.376 casos notificados, sendo quatro em análise, 1952 casos descartados e 1.420 casos confirmados. Desses, há 25 pacientes em tratamento, 83 óbitos e 1.312 pacientes curados”, pontuou a nota da Prefeitura de Marituba.