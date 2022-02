Pancadas de chuvas, trovoadas e maré alta estão previstas para esta quinta e sexta-feira em Belém

Órgãos e instituições que realizam estudos climáticos e previsão de tempo divulgaram seus respectivos informes desta semana para Belém. A capital paraense está em alerta meteorológico grau laranja pelo terceiro dia consecutivo. A cor indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos.

Emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é propagado pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, o alerta tem validade até às 10h desta sexta-feira (4). De acordo com o Inmet, estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4) na capital paraense.

A Comissão de Defesa Civil de Belém orienta a pedestres e condutores que, durante a chuva, não se abriguem ou estacione veículos próximo a árvores ou placas de propaganda, pois há risco de queda durante rajadas de vento.

Veja os horários dos níveis das marés desta semana

Nesta quinta-feira (3), a preamar em Belém ocorrerá às 13h21, quando o nível das águas chegará ao marco de 3,3 metros. Na região das ilhas, a maré mais alta alcançará 3.7 metros um pouco antes, por volta de 12h47.

É importante ressaltar que a preamar indicada pode ser ainda maior, caso ocorra a coincidência de seu pico com a incidência de chuvas na região. No momento, não há como informar se o horário da chuva irá coincidir com o da maré alta.

Até o dia 7 de fevereiro, a lua estará na fase nova. Nesta fase, sol, lua e terra estão alinhados. Com o sol e a lua na mesma direção, a força de atração é somada causando elevação máxima da maré e por isso são esperadas marés mais altas que a média.

O nível máximo que a água do mar alcança chama-se maré alta ou preamar. Em oposição, o nível mais baixo a que as águas oceânicas podem chegar é chamada de maré baixa. O intervalo entre as marés varia tipicamente duas vezes por dia. A maré alta ocorre a cada 12 horas e 25 minutos, o que significa que são necessárias seis horas e 12,5 minutos para ir da maré alta para a maré baixa ou vice-versa.

A tábua de marés é produzida pela Marinha do Brasil e diariamente divulgada pela Defesa Civil de Belém, em suas redes sociais.

Recomendações aos moradores de Outeiro

Para evitar transtornos durante o embarque e desembarque na balsa durante a travessia entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, a Prefeitura de Belém recomenda que os pedestres realizem o trajeto pelo barco ou lancha disponibilizados gratuitamente.

Para calcular os horários, a Marinha do Brasil leva em consideração a diferença variável anual da distância entre a lua e a terra. Quando a lua está mais próxima da Terra, as marés estão mais altas do que o normal, e quando ela está mais distante, as marés estão mais baixas.

A influência da lua provoca correntes marítimas que geram duas marés altas e duas baixas diariamente. A diferença entre marés pode ser quase imperceptível ou bem grande, dependendo, principalmente, da posição dos astros em relação à Terra