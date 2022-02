Travessia de Outeiro: saiba os horários das marés mais altas

Nos últimos dias, a maré alta tem dificultado o desembarque de quem necessita usar as embarcações que dão acesso a Ilha de Outeiro, distrito de Belém, fazendo muita gente ter de se molhar ao retornarem para seus lares. Quem precisa deslocar-se por meio de balsas, navios ou lanhas deve estar atento às previsões do dia, através da tábua de marés, como são chamadas a compilação dos dados produzida pela Marinha do Brasil e propagada como forma de alerta e prevenção de acidentes.

Daniela Silva, 28 anos, moradora da Ilha de Outeiro, tem enfrentado dificuldades no desembarque ao distrito, principalmente durante a madrugada e no final da noite, quando a maré está cheia. “Com as cheias, os embarques têm sido suspensos por algumas horas. Hoje pela manhã suspenderam às 12h30 e deve retornar só às 14h30. Ontem, uma amiga chegou às 22h para embarcar em Icoaraci, também foi suspenso, retornando apenas às 00h30. Assim fica complicado”, afirmou.

Com objetivo de evitar transtornos, Odineia de Fátima, de 34 anos, que também reside no distrito, tenta se prevenir ao conferir todos os dias as previsões da tábua de marés. “Faço o possível para voltar o quanto antes para casa, verificando na tábua de marés. Mas para reduzir esses transtornos, acredito que o navio deveria fazer sua viagem para Belém, como faz, porém com uma parada no trapiche de Icoaraci, pelo menos no horário de pico”, sugeriu.

Prevenção: atenção às tábuas de marés

A tabela tem como objetivo retratar a previsão de como a maré irá variar ao longo de um dado dia, sofrendo grande interferência com fases lunares. Para calcular os horários, a Marinha do Brasil leva em consideração a diferença variável anual da distância entre a lua e a Terra. Quando a lua está mais próxima da Terra, as marés estão mais altas do que o normal, e quando ela está mais distante, as marés estão mais baixas.

É importante estar atento à tábua de marés porque mares elevados podem prejudicar ou até mesmo impedir um deslocamento. Todas as noites, a Comissão de Defesa Civil de Belém divulga em suas redes sociais informações referentes ao dia seguinte, sobre o nível e horários das marés em Belém.

O nível máximo que a água do mar alcança chama-se maré alta ou preamar. Em oposição, o nível mais baixo a que as águas oceânicas podem chegar é chamado de maré baixa. O intervalo entre as marés varia tipicamente duas vezes por dia. A maré alta ocorre a cada 12 horas e 25 minutos, o que significa que são necessárias seis horas e 12,5 minutos para ir da maré alta para a maré baixa ou vice-versa.

As marés são movimentos oceânicos que ocorrem periodicamente, caracterizadas pela subida e descida no nível de água. Esse fenômeno ocorre em virtude da atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol sobre o mar.

Previsão para a semana que vem e recomendações da Defesa Civil

Nos primeiros minutos de quinta-feira (3), a maré alcançará 4 metros por volta de 00h04. A previsão é que as águas ultrapassem a altura de 3,5 metros até o próximo domingo (6), por volta de 2h quando a preamar será de 3,6 metros. Para este mês, os dias e horários de pico devem ocorrer nos dias 3, 18 e 19, com maior frequência nas madrugadas e final da noite.

Para evitar transtornos durante o embarque e desembarque na balsa durante a travessia entre os distritos de Icoaraci e Outeiro, a Prefeitura de Belém recomenda que os pedestres realizem o trajeto pelo barco ou lancha disponibilizados gratuitamente.

CONFIRA OS DIAS DE PICO DAS MARÉS

- Dia 03/02

Hora: 0;38

3,5 metros

Hora: 13:10

3,4 metros

- Dia 18/02

Hora: 0:13

3,4 metros

Hora 12:41

3,3 metros

- Dia 19/02

Hora: 0:43

3.4 metros

Hora: 13:01

3,3 metros.