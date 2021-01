Pacientes de Faro e outros 4 municípios serão transferidos hoje para Juruti, Santarém e Itaituba

O governo do Pará está em Faro, no oeste do Estado, cidade que faz fronteira com o Amazonas, para acompanhar a situação da falta de oxigênio no município, que já levou oito pacientes a morrerem por asfixia. De acordo com Helder Barbalho (MDB), ainda nesta quinta-feira (21), pacientes de Faro, Curuá, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná serão transferidos para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais de Juruti, Santarém e Itaituba.

Saindo de Faro, a caminho do distrito de Maracanã. #ParaContraoCoronavírus pic.twitter.com/3oXpdom5Jo — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 21, 2021

“Ainda no dia de hoje, estão sendo feitas, só aqui de Faro, a transferência de onze pacientes que estão indo para o município de Juruti, através do barco Papa Francisco e aeronaves, além de outras transferências. Estamos transferindo pacientes de Curuá, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná para os municípios de Santarém e Itaituba. São medidas preventivas, fazendo com que os pacientes possam sair das unidades de saúde e ir para hospitais, evitando o agravamento do quadro de saúde”, explicou o governador.

O governador segue para o distrito de Nova Maracanã nesta tarde, a bordo do barco-hospital Papa Francisco, para retornar o atendimento da população da localidade e executar as transferências. A embarcação foi enviada desde ontem (20) para dar suporte no atendimento de pacientes com sintomas leves e moderados da covid-19, uma vez que há apenas duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento da doença na cidade.

"Estamos aqui com aeronaves, embarcações, toda a estrutura da Secretária de Saúde do Estado dando apoio aos municípios para vencermos esse momento de dificuldade", concluiu Helder.