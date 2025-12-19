Órgãos estaduais terão funcionamento especial durante as festas de fim de ano; veja o que irá mudar

Diversos espaços sob gestão do Governo do Pará terão horários diferenciados durante as festividades de Natal e Ano Novo neste fim de ano. No âmbito do esporte e lazer, por exemplo, a Estação das Docas, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna apresentam mudanças. Já na área da saúde, o Hospital da Mulher do Pará (HMPA) terá pronto atendimento 24h para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica e alguns casos de urgência ginecológica.

No dia 24 de dezembro, a Estação estará aberta, excepcionalmente, das 10h às 15h e nos outros dias seguirá com funcionamento normal das 10h à 00h, sendo que nas sextas e sábados o funcionamento é das 10h à 01h. O Mangal estará aberto, excepcionalmente, das 8h às 16h no dia 24 e nos outros dias segue das 8h às 18h.

O Utinga, no período do Natal, terá horário diferenciado: na terça (23) estará aberto, excepcionalmente, das 6h às 17h; na quarta (24) funcionará das 6h às 14h; e na quinta (25) estará fechado.

Confira:

Espaços culturais e de lazer

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que estarão fechados nesse período: Museus e Memoriais, Museu das Amazônias, Estação Cultural de Icoaraci, Parque Cemitério Soledade, Theatro da Paz com visitas guiadas suspensas e Arquivo Público do Estado. O Parque da Residência funcionará nos dias 24 e 31 de 9h às 17h e fechará dias 25 e 1º de janeiro de 2026.

Porto Futuro

O Porto Futuro funcionará nos dias 24 e 31 das 6h às 15h e nos dias 25 e 1º de janeiro, 16h às 22h (entrada até 21h30). O Armazém da Gastronomia, do Complexo Porto Futuro, estará fechado nos dias de Natal e Ano Novo, sendo que nas vésperas funcionará das 10h às 15h. Já o Parque da Cidade funcionará todos os dias, sendo nos dias 24 e 31 de 8h às 18h e nos dias 25 e 1º, de 18h às 22h.

Usinas da Paz

Nos dias 24, 25, 26, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, as Usinas da Paz estarão fechadas para o natal. Nos dias seguintes às festas, dias 27, 28 e 29 de dezembro e 2, 3 e 4 de janeiro, as usinas seguirão sem atividades, o funcionamento será de acordo com demandas da comunidade para os espaços da área externa. A partir do dia 5 de janeiro, as atividades retornam ao normal em todas as usinas.

São José Liberto

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informa que o Espaço São José Liberto (ESJL), na segunda-feira (22), funcionará, excepcionalmente, das 10h às 16h; na terça-feira (23), estará aberto das 10h às 18h; já na quarta-feira (24), abrirá das 10h às 16h. O espaço não estará aberto no dia 25, mas na sexta (26), seguirá com o horário normal de atendimento, das 10h às 18h.

Estações Cidadania

As Estações Cidadania estarão fechadas nos dias 24, 25 e 26 (data facultada conforme calendário dos feriados do Estado, publicado no início do ano) e nos dias 31 e 01º de janeiro, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado (Seplad).

Terminais Hidroviários

Durante as festas de fim de ano, os Terminais Hidroviários de Belém, Tamandaré e Icoaraci funcionarão normalmente. Os equipamentos de Belém e Icoaraci no horário das 5h às 18h e o da Tamandaré das 5h às 23h, de acordo com informações da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH Pará).

Saúde

Em Belém, o Hospital da Mulher do Pará (HMPA) informa que os serviços de exames, consultas e cirurgias funcionarão normalmente nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 02 de janeiro para pacientes previamente agendadas, além do serviço de pronto atendimento 24h para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica e alguns casos de urgência ginecológica.

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) informa que os serviços assistenciais funcionarão todos os dias, sem nenhuma interferência. As áreas administrativas terão pontos facultados, com escala especial, nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Já o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Belém, não funcionarão nos feriados dos dias 25 e 01º de janeiro. Nos dias 24, 26, 31 e 02 de janeiro, as atividades ocorrem normalmente.

Polícia Civil

Algumas unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) vão funcionar em regime de plantão 24 horas para manter o atendimento à população que vai permanecer na capital e na Região Metropolitana durante as festas natalinas. As Seccionais Urbanas de São Brás, Comércio, Sacramenta, Marambaia, Icoaraci e Mosqueiro estarão abertas para registro presencial de ocorrências. Também seguem em funcionamento as Seccionais de Ananindeua, Cidade Nova e Marituba, além da Delegacia de Benevides. As demais delegacias, que operam em regime de expediente regular, ficarão fechadas durante o feriado e fim de semana.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades