Natal em Salinas: GAV Resorts celebra a data com programação especial e experiências encantadoras

A GAV Resorts preparou uma celebração de Natal especial em Salinópolis (PA), trazendo uma programação que valoriza a cultura amazônica e transforma a data em uma experiência memorável para hóspedes de todas as idades. Nos resorts Park GAV, Premium GAV e Exclusive GAV, o período natalino combina ceia sofisticada, atividades temáticas, apresentações culturais e momentos de encantamento que se estendem ao longo de toda a semana.

Ceia de Natal

A Ceia de Natal acontece no dia 24 de dezembro, às 21h, com um menu cuidadosamente elaborado. Entre as opções estão pães artesanais, queijos regionais, costelinha ao BBQ, chester, mignon ao roti, bacalhau à lagareiro, pato confit e arroz natalino. Para a sobremesa, uma mesa especial com cupcakes, verrines e mousse de caramelo salgado.

As bebidas inclusas contemplam sucos regionais, como cupuaçu e goiaba, além de vinhos, refrigerantes e água.

Programação especial

A programação natalina em Salinópolis acontece de 18 a 25 de dezembro, com atrações diárias que misturam entretenimento, cultura e experiências afetivas, entre elas:

- Cartinha para o Papai Noel com resposta personalizada entregue no quarto;

- Pocket shows interativos e oficina de biscoitos natalinos;

- Chá Encantado de Natal, com experiência temática e figurinos “Natal Doce”;

- Cortejo musical e chegada do Papai Noel na véspera de Natal (24/12);

- Apresentações da Cia Conexão Dança e atrações culturais ao longo da semana.

Durante todo o mês de dezembro, os resorts mantêm atividades fixas como Arena dos Campeões, Happy Hour com música ao vivo e o projeto Ritmos do Pará, levando ao clima natalino expressões culturais como carimbó, tecnomelody e brega.

“Nosso compromisso é transformar cada detalhe em uma memória afetiva. O Natal em Salinópolis foi pensado para acolher, surpreender e conectar as pessoas, valorizando a cultura local e proporcionando experiências que despertam emoção”, afirma Alexandre Pedreira, Sócio-Diretor de Hotelaria da GAV Resorts.

Valores:

Adulto: R$ 420

Multiproprietário: R$ 315

Crianças (6 a 11 anos): R$ 210

Reservas

(62) 3773-9600 | 0800 300 6565

Sobre a GAV Resorts em Salinópolis

A GAV Resorts é uma empresa especializada em resorts de alto padrão e tem sua origem no estado do Pará. Em Salinópolis, a marca opera atualmente três empreendimentos: Park GAV Resorts, Premium GAV Resorts e Exclusive GAV Resorts, que se destacam pela hospitalidade, estrutura completa e integração com a cultura e o estilo de vida amazônico.