O Liberal chevron right Cultura chevron right

Natal Encantado do Parque reúne atrações musicais gratuitas neste fim de semana

Programação no Parque da Cidade acontece nos dias 20 e 21, a partir das 18h, com gospel, carimbó e apresentações natalinas

O Liberal
fonte

No sábado, dia 20, a primeira atração será o cantor Cláudio Jr, que promete um repertório gospel com mensagens de fé (Divulgação/ Cláudio Jr.)

O evento Natal Encantado do Parque apresenta uma programação musical gratuita e especial neste final de semana, dias 20 e 21, no Parque da Cidade, em Belém. As apresentações, que incluem nomes como Cláudio Jr, Andréa Pinheiro, o Grupo de Tradições Marajoara Cruzeirinho e o Coral infanto-juvenil Vozes de Cristo Rei, iniciam às 18h. A iniciativa, promovida pelo Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), segue com atividades até 6 de janeiro.

No sábado, dia 20, a primeira atração será o cantor Cláudio Jr, que promete um repertório gospel com mensagens de fé e esperança. Em seguida, às 19h, o Grupo de Tradições Marajoara Cruzeirinho subirá ao palco para agitar o público com o tradicional carimbó.

A cantora Andréa Pinheiro, uma das atrações do domingo, ressalta a importância de valorizar a cultura local nesses eventos. "Vamos fazer um repertório voltado para os compositores e músicas do nosso Estado", afirma a artista, destacando a oportunidade de disseminar a arte para o povo conhecer a música e a cultura paraense.

Apresentações de domingo

No domingo, dia 21, Andréa Pinheiro se apresenta às 18h. Após sua performance, às 19h, será a vez do coral infanto-juvenil Vozes de Cristo Rei encantar o público. A programação do Natal Encantado do Parque se estende até 6 de janeiro, no Parque da Cidade.

A artista Andréa Pinheiro reforça o clima de união do período natalino. "Nesta data muito especial, que é o Natal, onde as pessoas estão mais sensíveis, há um clima de confraternização e renovação. É isso que vamos levar para a programação: uma celebração com a música da 'nossa casa'", comenta.

Serviço

  • Natal Encantado do Parque
  • Local: Parque da Cidade
  • Entrada: Gratuita
  • Dia 20 (sábado): cantor Cláudio Jr (18h) e Grupo de Tradições Marajoara Cruzeirinho (19h)
  • Dia 21 (domingo): cantora Andréa Pinheiro (18h) e Coral Vozes de Cristo Rei (19h)
  • Programação geral: Todos os finais de semana de dezembro, até 6 de janeiro
