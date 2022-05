'Operação Impacto': mais de 3 mil novos PMs integram a força-tarefa

A operação “Impacto”, pelo 5º dia consecutivo, está sendo deflagrada nas ruas da Região Metropolitana de Belém, com o reforço de 3 mil novos policiais que fazem parte do curso de formação de PMs. Os novos agentes serão distribuídos em turnos na Região Metropolitana de Belém, e ainda na operação desencadeada em todo o Estado.

Hoje, nas ruas, mais de 1.000 agentes e 350 viaturas das forças do Sistema de Segurança integradas, realizam a cobertura da segurança na RMB. Desse efetivo, 250 policiais em formação já integram a operação, que tem como objetivo reforçar ainda mais a segurança de toda a população. A operação ocorre em toda a Região Metropolitana e também nos municípios do interior do estado para intensificar as ações de policiamento ostensivo e preventivo permitindo maior e melhor acesso da população a serviços de segurança pública e em combate à criminalidade.

Durante o lançamento da operação, nesta terça-feira, 17, no mercado de São Brás em Belém, o governador do estado, Helder Barbalho, esteve presente e destacou o número do efetivo presente nas ruas e para assegurar a população do trabalho ostensivo que vem sendo realizado pelas forças de segurança do Estado

“A operação Impacto está atuando com mais de 1000 policiais nas ruas da Região Metropolitana de Belémpara garantir a paz e a tranquilidade, e acima de tudo, combater a criminalidade e a violência no estado do Pará. Sao 1050 policiais militares, além de, mais de 350 viaturas a serviço de todos, mantendo sua presença próxima a nossa população, em todos os bairros, em todas as cidades visando a garantia de paz para a nossa gente", ressaltou Helder Barbalho.

Após o lançamento, o governador do estado, juntamente com os gestores dos órgãos da segurança pública, seguiram para o Centro Integrado de Comando e Controle para uma reunião onde foram discutidas ações de fortalecimento e prevenção para a manutenção da ordem pública em todo os estado.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, presente no encontro, falou sobre o fortalecimento das ações de segurança que estão sendo desenvolvidas para garantir os indicadores de criminalidade positivos para o enfrentamento das ações criminosas.

“Estamos atuando fortemente nas ruas para que todos possam sentir que o Estado está presente e que não vamos deixar o crime impune. Tivemos conquistas importantes e reconhecidas nacionalmente, em relação a redução da criminalidade no Pará e iremos continuar mantendo-nos estabilidades dos números com a atuação integrada de todos os órgãos. Um diferencial na nossa gestão”, pontuou o secretário.

Efetivo - Dos 1050 policiais militares nas rua esta noite, 250 fazem parte dos novos policiais em Formação da PMPA. No total, 3.000 novos policiais estarão nas ruas na Região Metropolitana de Belém e nos interiores do Estado.

Impacto - A Impacto é composta por cinco ações de policiamento ostensivo e tem participação da Polícia Civil do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Semob e Guardas Munipais dos municípios diretamente atingidos. Ela consiste em ações de rondas ostensivas, pontos base estratégicos e abordagens, por meio das operações Saturação, Barreira e Incursão, essa última em conformidade com a mancha criminal de cada bairro. A operação terá atuação de diversas unidades da PM em diferentes modalidades de policiamento.

“Esta é mais uma operação integrada, temos aqui várias unidades da PM, assim como Corpo de Bombeiros, DETRAN, Polícia Civil, IML, Renato Chaves. Inclusive, temos agentes de segurança do município. Integrando para combater o mal. Temos várias modalidades de ação, barreiras, saturação, incursões, meidante a mancha criminal que nós já realizamos o levantamento, e também, a busca de alguns alvos, que o nossos sistema de inteligência já identificou”, ressaltou o cefe de departamento geral de operações da Policia Militar, coronel Pedro Paulo dos Santos.

Operações - Entre as ações a serem efetuadas estão a "Super Overlord", com ações preventivas e repressivas de segurança pública por meio de viaturas estrategicamente posicionadas em áreas de grande fluxo de pessoas e veículos. Também compõe a Impacto a operação "Polícia Mais Forte", com previsão de reforço do policiamento nas ruas e logradouros, permitindo a ocupação territorial dos espaços públicos. Outras ações são a operação "Contraturno", que consiste na realização de Pontos Base Estratégicos nas proximidades das paradas de ônibus e a operação "Duas Rodas" que vai intensificar as ações de fiscalização por parte dos órgãos do Sistema de Segurança Pública e órgãos municipais, com enfoque nas motocicletas, para identificar, e retirar das ruas condutores ou veículos que estejam conduzindo alguma irregularidade.

Ao longo do fim de semana, terá início a operação "Tolerância Zero", integrada por diversos órgãos com o objetivo de promover o enfrentamento de crimes de poluição sonora e perturbação da tranquilidade, além de outros crimes que possam ocorrer em bares e casas de show.

Em Altamira, na região sudoeste, a Polícia Militar tem reforçado o policiamento desde o último domingo (15), tendo em vista as últimas ações que resultaram na morte de quatro pessoas. A Polícia Militar mobilizou reforço ao policiamento fortalecendo ações preventivas e repressivas de

segurança pública.