Operações do Detran recuperam 11 veículos roubados e com licenciamento falsificado no Pará

Um total de 11 veículos foram recuperados em operações de fiscalização, realizadas pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), nas rodoviais estaduais, de sexta-feira (21) a domingo (23). Os casos, na maioria, tiveram registros de roubo e furto, nas cidades de Marabá, Itaituba, Santarém e Marituba.

Em Itaituba, uma motocicleta com registro de roubo no sistema de segurança foi identificada durante uma operação na barreira do Departamento de Trânsito. A fiscalização ocorria na rodovia Transamazônica quando o condutor do veículo da marca Honda Pop foi parado por não portar o capacete. Durante a abordagem, os agentes do Detran constataram que o condutor não tinha a carteira de habilitação e o veículo tinha restrição por roubo/furto. O veículo foi levado para a Delegacia e devolvido ao real proprietário.

Na rodovia PA-483, a Alça Viária, um motorista foi detido por dirigir o carro com o licenciamento do veículo adulterado. O agente do Detran fiscalizava o contêiner, no km 14 averiguando as câmeras da Central de Operações Viárias do órgão (Sentinela), quando o veículo passou e acusou que o carro estava com o licenciamento de 2024 em atraso. "Quando paramos o veículo, o proprietário apresentou um documento de 2024 quando, na verdade, era de 2022. Mas quando verificamos o QR code constatamos que se tratava de uma fraude", informou o agente do Detran, João Pinheiro.

Em Salinópolis, um homem foi preso após ser flagrado dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. O motorista foi parado pelos agentes do Detran durante uma operação de rotina na PA-124, na entrada de Salinópolis. Ao realizar o teste do etilômetro, constatou-se que ele estava alcoolizado com 0,50 mg/L, o que configura crime por alcoolemia, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O condutor foi autuado e conduzido para a delegacia do município.

O Detran alerta para que os condutores, sobretudo os que vão viajar nas férias de julho, regularizem os veículos com antecedência, já que a fiscalização será reforçada em todo o estado pelos agentes e também pelo videomonitoramento do Sentinela. "Além da documentação do veículo e do condutor, é importante que as pessoas se conscientizem que a tolerância é zero para bebida e direção e que dirigir embriagado aumenta as chances de acidentes nas estradas", orienta o coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.