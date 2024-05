Operação Corpus Christi 2024: 160 agentes do Detran reforçam fiscalização nas estradas do Pará

Começa nesta quarta-feira (29) a Operação Corpus Christi, organizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. O efetivo da operação é de 160 agentes de fiscalização neste feriado prolongado. O trabalho se estenderá até a próxima segunda-feira (03).

Durante a Operação, o Detran pode utilizar as pistas do BRT, da Rodovia BR-316, caso necessário, para facilitar o fluxo de veículos tanto na saída quanto na entrada da cidade. Esta medida visa evitar congestionamentos e assegurar que os motoristas possam transitar com mais facilidade. A utilização das pistas do BRT será uma estratégia importante para remanejar o aumento de tráfego que normalmente ocorre durante o feriado.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, explica que a ação faz parte do conjunto de ações desenvolvidas para garantia da segurança viária nas estradas paraenses. “Nós implementamos iniciativas para dar fluidez ao trânsito e garantir que as equipes possam trabalhar diretamente na segurança viária. Inclusive nos locais com maiores movimentações”.

Os agentes de trânsito serão distribuídos em pontos estratégicos como Mosqueiro, Salinópolis, Marabá, Conceição do Araguaia, Santarém e Itaituba. Estes locais foram escolhidos devido ao seu alto fluxo de veículos durante o feriado.

Eles estarão responsáveis por fiscalizar, orientar e garantir a segurança de todos que utilizam as vias públicas, minimizando o risco de acidentes e promovendo um trânsito mais seguro e organizado.

Rotatória do 40 Horas

Rota alternativa para o fluxo de veículos no sentindo de saída da capital paraense, a rotatória do 40 Horas passa por intervenção para atualização do trânsito na área. Durante o período de maiores movimentos na área, equipes de fiscalização estarão na via para organização do fluxo de veículos no período noturno.

Melhor horário para sair e voltar para capital

Com base em levantamento técnico, o Detran orienta aos motoristas que pretendem pegar a estrada em direção aos balneários sobre os horários considerados mais adequados. A orientação para saída da cidade com mais tranquilidade é seguir viagem após as 20h desta quarta-feira (29) ou antes das 6h do próximo sábado (1º). Já no sentido inverso, para quem pretende voltar à capital no final do feriadão, a orientação é realizar o retorno até as 16h deste domingo.