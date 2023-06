Operação Corpus Christi 2023: PRF registra 5 acidentes e 2 mortes nas estradas do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um total de cinco acidentes nas estradas e nas rodovias federais do Pará, durante a Operação Corpus Christi 2023. A ação encerrou às 23h59 do último domingo (11). O balanço foi divulgado pelo órgão nesta segunda-feira (12). Os números representam uma redução de 74% em relação ao ano passado, quando foram registrados 19 acidentes.

Neste ano, três desses acidentes foram graves, quatro pessoas ficaram feridas, e duas pessoas morreram. De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 1.862 veículos e 2.192 pessoas. A operação iniciou à meia-noite da quarta-feira (7), na semana passada. O objetivo da operação foi reforçar o policiamento ostensivo, com foco na segurança viária, prevenção de acidentes e garantia da livre circulação dos usuários nas rodovias federais do estado.

Foram realizados 1.311 testes de alcoolemia, com um total de 36 autuações. As outras infrações mais observadas foram: a não utilização do capacete (62 autuações), do cinto de segurança (58 autuações), dos dispositivos para o transporte de crianças (18 autuações) e ultrapassagens indevidas (183 autuações).

Criminalidade

Já no combate à criminalidade, 23 pessoas foram detidas. Dessas, quatro por alcoolemia e duas por tráfico de drogas. Durante a operação, 14 quilos de cocaína, 13 quilos de maconha e duas armas de fogo foram apreendidos. E, ainda, dois veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados e três animais silvestres resgatados.

As ações foram desenvolvidas pela PRF, focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas. Para isso, além do reforço nas fiscalizações, a PRF também realizou diversas ações de educação para o trânsito, alcançando cerca de 238 pessoas.