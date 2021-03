OLiberal.com discute medidas de enfrentamento da pandemia no Pará; assista

Na noite desta terça-feira (2), Governo do Pará e Prefeituras traçam novas medidas para conter o avanço da covid-19. A Redação Integrada de O Liberal discute as determinações para o Estado e para a capital, Belém. Acompanhe:

No pronunciamento, Helder Barbalho indicou que o bandeiramento na Região Metropolitana de Belém passa a ser vermelho. Desta forma, fica proibida a aglomeração com mais de 10 pessoas, as práticas esportivas ficam suspensas, eventos privados podem ser realizados com até 10 pessoas e apresentações musicais podem ter até dois artistas.

Além disso, restaurantes, lanchonetes e afins podem funcionar com 50% da capacidade, até as 18h. A venda de bebidas alcoólicas também fica liberada até as 18h. Sendo assim, lojas de conveniência, supermercado, mercado podem comercializar bebidas até este horário.

A circulação de pessoas fica proibida de 22h às 5h. As medidas expostas pelo governador valem por sete dias.