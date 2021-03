Governo do Pará e Prefeituras traçam novas medidas para conter o avanço da covid-19

Para esta terça-feira (2), foi marcada uma live para que o governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e os demais secretários municipais de saúde da Região Metropolitana de Belém possam explicar à população sobre as novas medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no Estado. A live está marcada para as 21h, com transmissão em OLiberal.com.

Mais cedo, Helder esteve em Brasília (DF) e visitou a fábrica da União Química, indústria responsável pela fabricação no Brasil da vacina contra a covid-19, Sputnik V. A comitiva teve como objetivo buscar a compra direta dos imunizantes.

"De acordo com o cronograma estabelecido pelo laboratório União Química junto com o Fundo Russo e o Instituto Gamaleya, lamentavelmente, se percebe que não há pronta entrega das dez milhões de doses. Ainda é necessário o cumprimento de exigências da Anvisa. Só a partir daí, a importação, que deverá chegar ao Brasil até o final do mês de março, vamos poder compor o quantitativo necessário dentro do planejamento destes meses para que o Brasil atinja 50 milhões de doses de vacina”, declarou.

De acordo com o governador, o Pará tem recursos garantidos para investir em ao menos 3 milhões de doses de vacinas.

"Nós continuaremos dialogando com a União Química e outros laboratórios no intuito de potencializar essa oferta de vacina, trabalhando para que a Anvisa possa também licenciar outros tipos de imunizantes e, com isso, possamos ampliar as doses e os estados disponíveis a adquirir e comprar as vacinas para imunizar a população junto com o plano nacional’’, garantiu o chefe do Executivo estadual.

O governador também participou da reunião de governadores com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar de medidas de enfrentamento à pandemia.