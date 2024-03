Oficina de canto, bateria e coral tem vagas abertas em Belém; veja como fazer

O Instituto Estadual Carlos Gomes e a Fundação Carlos Gomes abriu inscrições gratuitas para os projetos de extensão, que podem ser realizadas até o próximo dia 26, por meio dos formulários eletrônicos disponíveis no site da Fundação.

Os candidatos poderão concorrer as vagas para os projetos, que têm inscrições abertas até o dia 26 de março: Ensemble de Clarinetes do Pará, Ensemble de Saxofones Experimental do IECG, Ensino teórico e prático da bateria, Carimbó Galo Duro, Oficina de Canto Lírico. Já o Coral infanto-juvenil Itacy Silva segue com inscrições abertas até nesta sexta-feira (22).

VEJA MAIS:

A diretora de ensino do Instituto Estadual Carlos Gomes, Thais Cybelle Silva, ressalta “Os projetos de extensão têm o objetivo de favorecer práticas musicais supervisionadas e interdisciplinares à comunidade externa, em vivências bastante diversificadas, de acordo com o objetivo de cada projeto".

Após o resultado final do processo seletivo de cada projeto de extensão, os alunos poderão participar das atividades na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes, a partir do dia 01 de abril. O candidato pode consultar as informações sobre os critérios de cada projeto no formulário eletrônico disponibilizado no site da instituição.