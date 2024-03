UEPA: Instituto Confúcio abre inscrições para novas turmas no curso de mandarim

O Instituto Confúcio (IC) na Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre seleção para novos alunos para o curso de mandarim, nos dias 25 e 26 do mês de março de 2024. Serão oferecidas 115 vagas para alunos, docentes e servidores da Uepa e 35 vagas para a comunidade externa.

A solicitação de inscrição para as aulas do Instituto Confúcio na Uepa 2024.1 deve ser feita de forma online, por meio de link disponível aqui, somente nos dias de matrícula. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e serão homologadas apenas aquelas cujos candidatos apresentarem os documentos solicitados corretamente.

O preenchimento incorreto deste formulário é de total responsabilidade do candidato e poderá acarretar na não efetivação da inscrição. Somente após o e-mail de confirmação de matrícula com o aceite da secretaria é que o candidato poderá considerar a vaga como garantida. Caso a escolha da turma solicitada esteja com as vagas esgotadas, será enviado um e-mail de remanejamento de outra turma que ainda tenha vagas disponíveis. Serão ofertadas sete turmas de nível 1, sendo cinco nos dias de segunda e quarta, e duas às terças e quintas, com horários pela manhã e pela tarde

SERVIÇO:

Inscrições: 25 e 26/03/2024 (das 8h do dia 25/03 até às 17h do dia 26/03)

Prazo de resposta do Instituto Confúcio por e-mail: até o dia 04/04/2024 (somente por e-mail)

Início das aulas: 08/04/24 (para turmas de segunda e quarta) e 09/04/24 (para turmas de terça e quinta)

- Documentos necessários

Idade mínima de 16 anos completos (Somente para a comunidade externa)

RG (frente e verso – digitalizado e legível)

CPF (digitalizado)

Foto 3×4 (digitalizada e com fundo sólido) – Deve ser anexada uma foto 3×4 nos padrões para documento, não serão aceitas selfies e outras imagens que não se encaixam no padrão de foto para documento.

Se aluno da Uepa, comprovante de matrícula – referente a 2024 (digitalizado)

Se servidor da Uepa, comprovante de vínculo atualizado (digitalizado)

É necessário que todos preencham o termo de compromisso, que deve ser impresso e preenchido a mão, disponível aqui.