Construção de ponte na PA-256 entre Ipixuna do Pará e Paragominas está 70% concluída

A construção da ponte sobre o Rio Alto Capim, na PA-256, entre os municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas, de 592,5 metros de extensão, está 70% pronta, informou o Governo do Pará, nesta sexta-feira (29). A via onde as obras estão sendo realizadas é a segunda maior do Estado e interliga nove municípios: Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Acará, Tomé-Açu, Ipixuna do Pará e Paragominas.

Segundo a gestão estadual, as fundações dos lados de Ipixuna do Pará e Paragominas estão concluídas. Os pilares que sustentam a pista, do lado de Paragominas, também está pronta, e a parte de Ipixuna do Pará segue em fase de finalização. O próximo passo será a construção da superestrutura, parte que compõem a pista de rolamento.

O trabalho de construção e pavimentação da rodovia inclui desde instalação de rede de drenagem de águas pluviais, criação de sub-base e base, terraplanagem, asfaltamento, meio-fio e implantação de acostamento, calçada (em áreas urbanas), sinalização horizontal e vertical de trânsito e ainda a implantação de redutores de velocidades na pista, onde houver necessidade.