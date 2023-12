Obras da segunda ponte de Outeiro terá início em janeiro de 2024

A obra de construção da segunda ponte do Outeiro, no Distrito de Belém, que interliga Icoaraci a Outeiro, inicia, no próximo dia 12 de janeiro de 2024. O anúncio sobre o início dos trabalhos foi feito pelo governador Helder Barbalho, nesta terça-feira (26) em agenda de trabalho na capital paraense. O prazo para conclusão da obra da ponte do Outeiro é de 24 meses.

"No próximo dia 12 de janeiro, quando comemoramos o aniversário da cidade de Belém, vamos estar assinando a Ordem de Serviço (OS) para dar início à construção da segunda ponte no Distrito de Outeiro, que liga os distritos de Icoaraci a Outeiro, permitindo que haja maior desenvolvimento para a localidade", detalha o governador que reforça que a poste está sendo construída em uma área de maior densidade habitacional, tanto da região da Brasília (Icoaraci) como na 7ª Rua do Outeiro.

De acordo com o titular da Setran, Adler Silveira, a ponte terá 414 metros de comprimento, com duas pistas de rodagem para veículos e motocicletas, sendo o trecho central com estrutura estaiada de 234 metros, o que proporcionará dois vãos de navegação com 117 metros de largura cada um, a exemplo da primeira ponte reconstruída pelo Governo do Pará. "Um investimento superior a R$ 110 milhões que vai garantir total segurança àqueles que precisam se deslocar neste trecho, tanto por cima da ponte como pelo trecho navegável, ou seja, debaixo da ponte". Um diferencial em comparação com a primeira ponte, é que a nova ponte do Outeiro terá duas faixas de pedestres e ciclovia.

A obra é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran).