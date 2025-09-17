Capa Jornal Amazônia
Pará

Obras no Complexo Bolonha ampliam qualidade do abastecimento de água em Belém e Ananindeua

Intervenções vão aumentar a produção e modernizar sistemas que atendem quase 1,5 milhão de pessoas

Agência Pará

Com investimentos do Governo do Pará, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está modernizando o Complexo Bolonha, que responde por 70% do abastecimento de água em Belém e Ananindeua, atendendo quase 1,5 milhão de pessoas. Com a concessão do serviço de saneamento no Estado, a Cosanpa ficou responsável pela produção de água nesses dois municípios, além de Marituba. As obras vão ampliar a produção e melhorar a qualidade da água entregue à concessionária Águas do Pará, responsável pela distribuição aos consumidores, e parceira na execução dos serviços .

O presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior, reforça o impacto das ações. “Estamos investindo para garantir água de melhor qualidade e em maior quantidade. Nosso compromisso é deixar um legado para os municípios onde a Cosanpa continua responsável pela produção e tratamento da água.”

Entre os serviços em andamento estão a revitalização de quatro filtros, com substituição do material filtrante (seixo, areia e antracito), limpeza completa e instalação de equipamentos de última geração. Para agilizar o processo, o material antigo é retirado por bombeamento para descarte adequado, enquanto as estruturas de concreto passam por reforço.

Segundo o diretor de Operações da Cosanpa, Antonio Crisóstomo, a modernização trará ganhos diretos para o tratamento da água. “A Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, de grande capacidade, está sendo atualizada com tecnologia mais moderna. A substituição dos leitos filtrantes vai assegurar água de melhor qualidade, pois eles são responsáveis pela etapa final de purificação.”

A conclusão das obras está prevista para novembro, antes da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Serviços semelhantes também estão sendo executados nos filtros das ETAs do 5º setor e São Brás, que atendem bairros centrais de Belém.

Crisóstomo lembra que as estruturas que recebem melhorias são estratégicas no processo de tratamento. “Após a captação no rio Guamá, a água é bombeada para os lagos Água Preta e Bolonha e, em seguida, para a Estação. Lá, começa com o tratamento por floculadores, decantadores e filtros, que fazem o refino final da purificação. Depois, ocorre a desinfecção com cloro, antes da entrega para a concessionária.”

Investimentos do Governo do Pará reforçam produção de água

O Governo do Pará está aplicando R$ 220 milhões em um pacote de melhorias para ampliar a oferta e a qualidade da água na Região Metropolitana de Belém. Além do Complexo Bolonha, os investimentos incluem:

* Limpeza de 32 poços profundos;
* Aquisição de 32 sistemas de filtros zeólitas para remoção de ferro na água;
* Limpeza de 75 reservatórios de água;
* Perfuração de seis novos poços para reforçar a segurança hídrica em Belém, Ananindeua e Marituba;
* Recuperação de cinco poços no 10º setor, beneficiando bairros como Maracangalha, Miramar, Barreiro, Conjunto Paraíso dos Pássaros, Providência, Promorar e CDP.

