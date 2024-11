Obra do Canal da Gentil Bittencourt inicia construção de nova ponte na Travessa Segunda de Queluz

Um dos muitos legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025, a obra de macrodrenagem do Canal da Avenida Gentil Bittencourt, em Belém, alcançou 35% de serviços executados, ultrapassando a metade da sua extensão total, que é de 1.421 metros. Realizados pelo governo do Estado, os trabalhos – que estão dentro do cronograma – proporcionarão melhoria no sistema de escoamento da água, diminuindo os alagamentos e oferecendo mais qualidade de vida a moradores do bairro de Canudos.

“Um dos compromissos do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan é proporcionar mais infraestrutura, dignidade e qualidade de vida à população de Belém. Nesse contexto, a Seop avança dentro do previsto para cumprir as metas e entregar as obras do Estado que estão dentro dos investimentos da COP 30. As obras do Canal da Gentil estão com trabalhos de estaqueamento, remoção de solo e regularização do canal, agora alcançando a construção da nova ponte da Travessa Segunda de Queluz, o que vai proporcionar uma maior mobilidade para quem transita pelo local”, reforçou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Interdição

Para que os serviços avancem com segurança, o trecho entre o Canal da Avenida Gentil Bittencourt com a Travessa Segunda de Queluz está interditado até o dia 3 de janeiro. “Já iniciamos a cravação das estacas da nova ponte. Com isso, vamos aumentar as dimensões do espaço, incluir uma calçada para travessia de pedestres, melhorar a segurança das pessoas e veículos que trafegam pelo local, além de aumentar a cota da ponte, o que garante uma melhor vazão das águas pluviais”, explicou a engenheira Thaís Ribeiro, que coordena as obras da Seop para a COP 30.

Os trabalhos no Canal da Gentil iniciaram no trecho do Canal do Tucunduba e já passaram pela Rua da Olaria, Travessa Juvenal Cordeiro, Travessa Segunda de Queluz e Travessa Teófilo Condurú, chegando à Travessa Guerra Passos, em 710 metros de extensão. A obra, realizada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), está sendo executada em quatro frentes de serviços, com 150 empregos gerados diretamente.

“A gente viu o benefício do que foi feito no Canal da Mundurucus, com as passarelas, o asfaltamento, ciclovia e todo o espaço criado para a interação das pessoas. Também é uma obra importante em razão dos alagamentos do período chuvoso. A nossa área precisava desse cuidado. Vamos poder ficar novamente na porta de casa, sem preocupação em pisar na água ou ver aquela poeira subindo”, disse Cláudio Rildo Alencar, morador do entorno do Canal da Gentil.

Tucunduba

A macrodrenagem do Canal da Avenida Gentil Bittencourt faz parte do projeto da Bacia do Tucunduba, executado pelo Governo do Pará, e inclui retificação de todo o canal, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem pluvial, construção de pontes, passarelas, praça com quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre e pista de corrida, além de urbanização viária e aterramento de quintais.

O Governo do Pará avança nas obras do maior programa de macrodrenagem da história de Belém. Desde 2019, o governo estadual já garantiu o investimento de mais de R$ 1,6 bilhão na requalificação de 17 canais, essenciais para prevenir inundações e alagamentos, o que contribui para a qualidade de vida de moradores das margens desses espaços. Um benefício que abrange mais de 520 mil pessoas na capital paraense.